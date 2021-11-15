Сцена / Спектакли

Назван актерский состав премьерного спектакля «Зойкина квартира» в Псковском драмтеатре

Главную роль в новом спектакле «Зойкина квартира» (премьера 27 ноября и 1 декабря) в Пскове исполнят две актрисы: приглашенная артистка петербургского Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина и артистка Псковского драмтеатра Наталья Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Над постановкой в Пскове к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова работает известный якутский режиссер Сергей Потапов.

«Действие пьесы происходит в Москве 1920-х. Зоя Пельц открывает ателье: днем обшивают дам, ночью товарищи общаются с моделями. Проходимцы, мечтательницы, морфинисты, взяточники, подпольные торговцы собираются в этой "нехорошей квартире": одни – чтобы выжить в новой действительности, другие – чтобы заработать на билет в Париж», - рассказали в театре.

«Классической постановки вы не увидите. Это будет моя трактовка, мое видение этой пьесы. Я думаю, что так “Зойкину квартиру” еще никто не ставил», - отметил режиссер.

27 ноября роль Зои Пелец исполнит петербургская актриса Кристина Кузьмина. «Кристина Кузьмина – актриса лирико-драматического дарования с прекрасными внешними данными… Ее работы отличаются остротой и тонкостью сценического рисунка. Эти качества проявляются как в крупных сценических работах, так и в эпизодических ролях, где актрисе удается несколькими точными штрихами создать объемный запоминающийся сценический образ. Эта яркая актриса обладает богатым творческим потенциалом», – пишет об артистке завлит театра имени Комиссаржевской Марина Заболотная. Кристина Кузьмина известна по многочисленным ролям в кино и сериалах (около 80 работ): «Адъютанты любви», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Неслучайная встреча», «Никто, кроме нас», «Шаг к счастью», «Человек у окна», «7 кабинок», «Хорошие девочки попадают в рай» и другие.

1 декабря в главной роли в «Зойкиной квартире» – актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова. Актриса состоит в псковской труппе с 2008 года, за это время исполнила более тридцати ролей. Сегодняшнему театральному зрителю актриса известна по ролям Дездемоны («Отелло»), Джейн Хейли («Гробница малыша Тутанхамона»), Смельской («Таланты и поклонники»), унтер-офицерской жены Ивановой («Ревизор»), Гали («Соседи») и другим.

В главных ролях в спектакле зрители также увидят Камиля Хардина, Максима Плеханова, Дениса Кугая, Ксению Чехову, Ангелину Курганскую, Георгия Болонева, Линду Ахметзянову (лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»). В премьере занят новый артист театра – Сергей Скобелев, в последние десять лет ведущий артист Тюменского БДТ, почетный работник культуры Тюменской области. Всего в спектакле задействовано более двадцати артистов Псковского театра драмы.

Премьера спектакля «Зойкина квартира» состоится на большой сцене Пушкинского театра в рамках «Потапов-феста» – фестиваля, посвященного творчеству известного российского режиссера театра и кино Сергея Потапова. Спектакль оформляет эстонский художник Эрвин Ыунапуу, художник по костюмам – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Стас Свистунович.

Билеты в продаже на сайте театра.