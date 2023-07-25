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Более 30 тысяч человек посетили Дни Псковской области в Витебске

В Витебске завершились Дни Псковской области. Событие, которое прошло с 27 по 30 июля, было наполнено десятками культурных мероприятий, деловыми переговорами и презентациями инвестиционного, культурного и туристического потенциала Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В общей сложности за 3 дня площадку посетили более 30 тысяч жителей и гостей города Витебск. В парке Тысячелетия работали сразу две сцены, где выступили лучшие исполнители и творческие коллективы Псковской области: Губернаторский симфонический оркестр, Театр танца «Русские узоры», заслуженная артистка России Наталья Александрова, Ансамбль русской музыки «Псков», Заслуженный коллектив Народного творчества России ансамбль «СКАЗ», группы Radioband и Drum&Jazz и другие.

«Малая сцена стала местом притяжения юных витебчан — здесь Псковский областной театр кукол показал спектакли «Петрушка и колобок» и «Ковбойская история», а профессор Николя привез для ребят целое научное шоу. Никогда не пустовала и детская площадка с парком деревянных игр. Она пришлась по нраву и детям, и взрослым», - говорится в сообщении.

Особый интерес и восторг вызвал мультимедийный спектакль на воде про Святую равноапостольную княгиню Ольгу, которая положила начало Витебску и Пскову. В интервью информационному агентству «Белта» жительница города Марина Золоторева поделилась эмоциями от представления: «Шикарно. Мы просто не ожидали такого. Это было очень красиво и интересно. Исторические вещи рассказывали во время шоу — особая польза для детей. Если человек восхищен, шоу вызывает эмоциональный отклик, то информация воспринимается легче, чем кто-то просто прочитает или в школе что-то расскажут».

Организаторы по итогам Дней Псковской области сделали главный вывод: нужно привозить больше товаров псковских фермеров и крупных производителей. Знаменитых невельских «улиток по-бургундски» предприятия «Эскарго дор» витебчане распробовали не сразу, но в итоге было реализовано более 1,5 тыс моллюсков. Псковский хлебокомбинат продал порядка 610 кг изделий по 79-ти позициям, а «Фабрика мороженого», которая вызвала на площадке настоящий ажиотаж, — около 240 кг лакомства (почти 80 коробок мороженого).

У кондитерского дома «Себежанка» витебчане купили почти 900 пряников, а у фермера Сергея Сального — более 200 кг фермерских сыров. Успехом пользовалась продукция гдовского дома мяса «Casa de carne», который привез на мероприятие джерки, сыровяленую говядину и свинину, шашлык.

В рамках деловой программы 11 организаций псковского региона приняли участие в переговорах с представителями бизнеса Союзного государства. Деятельность и возможности сотрудничества еще десятка представителей бизнеса были представлены на площадке Дней Псковской области в Витебске.

На площадке выставочного павильона работали специалисты регионального центра «Мой бизнес» и ОЭЗ «Моглино», размещалась экспозиции предприятий «СКТ-Групп», «Оско-Инвест», «Полипласт», «Псков-Полимер», «Столбушино» и «Красный город», все желающие могли оценить достоинства вездехода «Тактик», производства ООО «Азимут» и лодки «Освея» «Псковской лодочной верфи».

Кроме того, в рамках Дней Псковской области в Витебске проведены переговоры с «Витебским областным центром маркетинга» по вопросам проведения совместных мероприятий.

Отметим, что Дни Псковской области прошли в Витебске были организованы в рамках договоренностей губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского облисполкома Александра Субботина по развитию сотрудничества и культурного обмена между регионами союзных государств. Это было ответное мероприятие — в сентябре прошлого года в Пскове состоялись Дни Витебской области.

В рамках официальной программы Дней Псковской области состоялось 9-е заседание рабочей группы по сотрудничеству между Псковской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и вице-премьера Республики Беларусь Игоря Петришенко, по итогам которого стороны утвердили план совместной работы на 2024–2026 годы.

Также анонсированы совместные проекты Псковского и Витебского государственных университетов. С главной сцены праздника во время официального открытия Михаил Ведерников сказал, что Псков и Витебск продолжают летопись многовековой дружбы. В этот день города стали побратимами.