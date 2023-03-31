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Псковские артисты сыграют в спектакле на русском и татарском языках

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина сыграют в спектакле на русском и татарском языках. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения искусства Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году состоится премьера спектакля по пьесе татарского драматурга Камала. Поставим её с татарским режиссером, татарским художником по свету, с нашими артистами. Есть идея, чтобы наши ребята работали на двух языках: на русском и татарском. Если это, конечно, не будет выглядеть смешно. Объясню логику: второй государственный язык по количеству говорящего на нем населения - татарский. Татар в стране почти 30 миллионов, это много. Они хотят видеть спектакли на своем языке. Мне очень интересен этот эксперимент: дома - на русском, а в Москве или Казани - на татарском», – рассказал Дмитрий Месхиев.

Также худрук драмтеатра анонсировал постановку музыкального спектакля по просьбам зрителей и спектакля по произведению Пушкина.

«В следующем году к юбилею Александра Сергеевича (Пушкина - ред.) мы планируем поставить спектакль на большой сцене. Мы ведем на этот счет переговоры с очень серьезным режиссером», - добавил Дмитрий Месхиев.