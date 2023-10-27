Дмитрий Месхиев: Кафе «Бейрут» — часть культурной истории города Пскова

Кафе «Бейрут» являются частью культурной истории города Пскова, которую нельзя забывать. Такое мнение озвучил художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Понятно что название было следствием "Сайгона". В Питере был "Сайгон", а в Пскове "Бейрут". Потом продолжением "Бейрута" стал клуб "Тир", который, к великому сожалению, перестал был тем "Тиром", что был в начале 2000-х и в 10-е годы, когда приезжали интереснейшие рок-группы, включая группу "Аукцион", "Крематорий". Я, не приезжая в те годы в Псков, знал, что в этом городе есть клуб "Тир". Там выступали мои друзья. "Бейрут" — часть культурной истории города, которую нельзя забывать», - сказал он.