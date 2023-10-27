Сцена / Из первых уст

Отличается ли поведение режиссера на съемочной площадке и в театре, объяснил Дмитрий Месхиев

На съемочной площадке кинорежиссер, театральный режиссёр, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев старается быть шутливым и авторитарным. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото здесь и далее: из личных архивов Дмитрия Месхиева

«Шутливый и авторитарный. С долей юмора. Я никогда не отказываюсь, если что-то интересное предлагает артист, только, чтобы это не было спонтанным и необдуманным. Когда артист четко знает и понимает, в какую сторону мы двигаемся, если это оправданные предложения — всегда "да". Я всегда способен и готов извиниться, если я не прав, в основном», - сказал Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что ведет себя по-разному на съемочной площадке и в театре.

«Съемочная площадка — более трудоемкое и сложное по организации и количеству людей пространство. Театр — это счастье, особенно, когда сидишь с хорошими артистами, а в нашем театре много хороших артистов. Это совершенно другая работа», - заключил он.