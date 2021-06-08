Сцена / Концерты

Рояль под прапорами

«Вот это сила! - с чувством повторял крупный мужчина в возрасте, бурно аплодируя и поминутно роняя в траву мобильник. - Шура Невский оценил бы!» Эмоциональный зритель концерта «На страже мира», прошедшего в День России на горе Соколиха и приуроченного к 800-летию со дня рождения Александра Невского, не был далек от истины: программа музыкального вечера, исполнение, вся атмосфера выступления на открытом воздухе была вдохновляюще мощной. Особенный колорит всему происходящему, конечно же, придавала монументальная фигура легендарного князя, одного из святых покровителей Псковской земли. Вместе со своей доблестной дружиной под реющими по ветру прапорами возвышался он над сценой, как будто защищая хрупкую красоту музыки и мирного неба над головами псковичей.

Масштабный творческий проект «На страже мира» стал во многих смыслах открытием этого лета. И дело здесь не только в юбилейных торжествах. Этот концерт презентовал горожанам новую концертную площадку - гору, которая прежде ассоциировалась разве что с туристами, парапланеристами и любителями наблюдать за звездами.

В прошлом году после успеха проекта «Музыка на воде», ставшего, по сути, первым бесплатным, массовым и масштабным псковским оупен-эйром, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в интервью неоднократно намекала, что опыт этот будет учтен и приумножен. Действительно, интересных локаций в городе пруд пруди - их всего-то надо событийно наполнить. В этом смысле юбилей Невского стал просто находкой. Логика «Невский - Соколиха - концерт» сработала по классическому рецепту «оказаться в нужное время в нужном месте».

Прекрасные пейзажи, место силы и народной памяти, более чем 30-метровый памятник. Виртуозно вписываем сюда Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством дирижера Николая Хондзинского, приглашаем пианиста - лауреата Международного конкурса имени Петра Чайковского Дмитрия Маслеева. Включаем в программу русскую классику из серии «чтоб душа развернулась»: увертюра к опере «Псковитянка» Римского-Корсакова, «Маленький триптих» Свиридова и прямо в сердце - Второй концерт Рахманинова. Сооружаем большую удобную сцену - на ней должны поместиться музыканты и целый рояль, да так, чтобы ни одна дождинка не упала на драгоценные инструменты! И, конечно же, продумываем звук: на открытом воздухе играть всегда непросто.

Изучив календарь, выбираем выходные, к тому же праздничные - День России. Молимся (ну, допустим, тому же Невскому), чтобы не было дождя, грозы и прочей немилости природной. Еще одно точное попадание в цель - учитываем недочеты «Музыки на воде»: продумываем парковку, обставляем площадку не только футонами, но и скамеечками, стульями, предусматриваем выдачу не только масок, но и дождевиков.

Так и хочется воскликнуть вслед за другим русским правителем из популярнейшей советской киноклассики: «Лепота!» И по обыкновению, принятому средь псковичей, - бурные овации стоя, крики «браво», множество улыбок и самые искренние теплые слова в адрес всех тех, благодаря кому чудесный концерт состоялся несмотря ни на что. О них упомянул художественный руководитель проекта и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский, приветствуя зрителей в начале вечера. Прежде всего, концерт состоялся при поддержке министерства культуры РФ, администрации Псковской области и лично губернатора региона Михаила Ведерникова. В организации торжеств важную роль сыграли также сотрудники полиции, МЧС, Роспотребнадзора, Росавтодора, администрации Псковского района и многочисленные волонтеры, которые помогали зрителям сориентироваться на площадке проекта.

«Сурово и прекрасно. Над головой - то солнце, то дождь, то радуга, то ветер, то в дождевик кутаешься, то в легком платьице совсем не мерзнешь. В общем, погода как всегда, до крайности переменчива, прибалтийская, в тон музыке, - делится впечатлениями о концерте псковичка Анна Богданова. - Но как же, черт возьми, комфортно испить до и после концерта травяного чая из термоса, закусить ароматными пряниками, улечься на диванчиках-«грушах», прикрыться от ветра плащиком, закрыть глаза и слушать-слушать-слушать... Если завтра дождем не накроет - надо повторить, программу еще интереснее обещают».

Наталия Тиханова пишет в соцсетях: «Сегодня праздник День России и 800 лет Александру Невскому. Наш любимый БКЗ, Псковская областная филармония и опять новый проект "На страже мира". Здорово! Выдающийся Дмитрий Маслеев, наш классный псковский симфонический оркестр. Ну и конечно, великолепный маэстро!»

«Волшебный вечер! - не скрывает восхищения одна из слушательниц концерта, дама в возрасте. - Мне не часто удается побывать в нашей филармонии, а здесь внук взял пригласительные, и мы приехали. Я очень хотела услышать Рахманинова и не разочарована исполнением. Наш оркестр очень вырос за последнее время - об этом говорит выбранная программа. Это было бесподобно».

Прекрасный концерт поддержала и сама природа: стоило отгреметь последним аккордам, сыгранным на бис, над Псковом поднялась двойная радуга. Вид с Соколихи был ошеломительный, казалось, мечты могут стать реальностью на раз-два. Исполнилась и мечта дирижера Николая Хондзинского, которой он поделился с гостями празднования Дня России на Соколихе, открывая концерт: «Я хочу пожелать каждому, чтобы музыка, которая прозвучит, надолго осталась с вами». Маэстро, сделано!

Елена Никитина

Добавим, что сегодня, 13 июня, состоится второй концерт на горе Соколиха в рамках проекта «На страже мира. К 800-летию Александра Невского». В программе – произведения Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина, кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский» в исполнении Псковского губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского, концертного хора Санкт-Петербургского Государственного университета (художественный руководитель – Эдуард Кротман), концертного хора «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств им. М.И. Глинки (художественный руководитель – Лариса Яруцкая), солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

Вход с 17.30 по пригласительным билетам. 6+