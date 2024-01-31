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Александр Либ отметил 50 лет творческой деятельности в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Заслуженный артист России Александр Либ отметил 50-летний юбилей творческой деятельности в Пскове 2 марта. Вместе с ансамблем русской музыки «Псков» Александр Либ исполнил знаменитые русские народные песни, романсы и лучшие хиты советской эстрады.

В сопровождении ансамбля русской музыки «Псков» прозвучали лирические композиции: «Очарована, околдована», «Берега, берега»; русские романсы: «Ямщик, не гони лошадей», «Дорогой длинною»; шлягеры 70-х и 80-х годов: «Лебединая верность», «Есть только миг»; народные песни: «Ухарь-купец», «Кони вороные» и другие. Концерт украсили инструментальные композиции солистов в исполнении Сергея Поторочина и Дениса Горева (балалайка), Маргариты Тепонайнен (домра), Ильи Хмелева (баян), Елены Лениной (гусли).

Подробнее о концерте - в фоторепортаже Фёдора Егорова.