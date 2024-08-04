Владельцы хозяйств из десяти регионов РФ раскроют секреты бизнеса на псковской ярмарке «Лешуга»

Лекции о фермерстве пройдут в рамках ярмарки «Лешуга-2024» в Пскове. Об этом креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов сообщил в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков посетят гости из десяти регионов России. Владельцы успешных отечественных хозяйств будут не только продавать свою продукцию, проводить интерактивы для участников ярмарки, но и рассказывать о деле своей жизни.
Напомним, ярмарка «Лешуга-2024» пройдет с 16 по 18 августа в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко» при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вход свободный.