Сцена / Фестивали

Владельцы хозяйств из десяти регионов РФ раскроют секреты бизнеса на псковской ярмарке «Лешуга»

Лекции о фермерстве пройдут в рамках ярмарки «Лешуга-2024» в Пскове. Об этом креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов сообщил в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков посетят гости из десяти регионов России. Владельцы успешных отечественных хозяйств будут не только продавать свою продукцию, проводить интерактивы для участников ярмарки, но и рассказывать о деле своей жизни.

«Еще в один из дней в Великих Луках пройдет "Школа фермерства", куда можно будет прийти, и там расскажут о том, как и с чего можно начать, если вы решили заниматься землей», — рассказал Дмитрий Волхонов.

Напомним, ярмарка «Лешуга-2024» пройдет с 16 по 18 августа в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко» при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вход свободный.