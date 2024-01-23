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Сцена / Из первых уст

Народные гулянья, которые невозможно остановить

24.07.2024 11:41|ПсковКомментариев: 0

В самом сердце нашего древнего города прошёл международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Мероприятие в Финском парке погрузило псковичей в средневековую атмосферу и народный дух, гулянья продолжались до позднего вечера. Подробнее о фестивале - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Фотографии Александра Елисеева

Фестиваль «Соловьиная ночь» проходит в Пскове уже третий год подряд, но он не перестаёт удивлять посетителей новыми площадками, интерактивами и уникальными народными коллективами. В этом году на мероприятии были организованы множество мастер-классов, ярмарка, большой концерт и огненное шествие. На празднике занятие по душе нашлось и взрослым, и детям, поэтому никто не мог оставаться в стороне.

Вдоль Финского парка был расположен торговый ряд. В нём были выставлены на продажу изделия народного творчества, а также проводились мастер-классы по их изготовлению. На одном из таких мастер-классов все желающие могли своими руками сделать главный символ фестиваля - соловушку.

«У нас мастер-класс по изготовлению брошки в виде птички. Сегодня "Соловьиная ночь", поэтому у нас все могут сделать соловушку. Есть вариант изготовления для взрослых и схема попроще для детишек. Работать здесь весело и атмосферно, хорошему настроению способствует и погода, и прекрасная музыка», - сообщила мастер народной игрушки Анжелика Владимирова.

На главной сцене проходил большой концерт, в котором приняли участие коллективы не только из Псковской области, но и из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Великого Новгорода и Белоруссии. Гостями фестиваля стали: фольклорный коллектив «Сеньковица» (Беларусь, Витебская область); семейный фольклорный клуб «Уклад» (Санкт-Петербург); карельский народный хор Oma pajo (Петрозаводск) и фолк-поп группа «Малиновсая банда» (Великий Новгород), которая исполняла каверы на известные песни.

На празднике организовали интерактив, который вызвал интерес у всех посетителей. Это был своеобразный квест на площадке «Вольный Псков», который позволял пройти несколько различных мастер-классов. Все они посвящены средневековому быту, например: кузнечное и гончарное ремесло, геральдика, средневековая письменность, стенд с доспехами и вооружением, чеканка монет, сборка кольчуг и многое другое. 

«Листовки созданы для того, чтобы участники не просто автостопом пробежали все мастер-классы и на этом закончили. Мы хотели вызвать у всех интерес к этим площадкам, нам удалось это сделать. Раздавали программки с сертификатами, на которых были указаны некоторые мастер-классы. За их посещение можно было получить стикер, наклеить в сертификат и в конце своими руками счеканить медаль за прохождение всех площадок. Ажиотаж был выше всех наших ожиданий. Все бегали с этими сертификатами, хотели обязательно поучаствовать во всём и получить медальку», - рассказал организатор площадки.

Самый большой интерес интерактив вызвал у детей. На каждом мастер-классе выстраивались очереди из желающих. Руководитель экспозиции «Кузнечное мастерство» - кузнец Борис Милов поделился: «Я здесь уже в третий раз, поэтому мне есть, с чем сравнивать. Сегодня столько участников, даже девочки хотят ковать! Мы сегодня с посетителями ковали гвозди, можно было крючок в виде ерша сделать и подкову. Я в отпуске последний раз был в 2016 году, поэтому такие мероприятия - это своеобразный отдых, возможность пообщаться с людьми и сменить обстановку». 

В интерактиве приняли участие более 500 человек. Ребята, которым удалось в конце сделать медаль своими руками, признались, что каждый мастер-класс им очень запомнился, поэтому фестиваль оставил у них самые лучшие впечатления.

Самым ярким событием праздника стало большое праздничное шествие по центру города. Началось оно с того, что все руководители коллективов, которые приняли участие в концерте, зажгли «огонь единения» и с факелами собрали за собой всех гостей фестиваля. Фольклорный парад зарядил позитивом каждого прохожего. Вокруг играли на гармошках и балалайках, исполняли русские народные частушки и танцевали. Это добавило фестивалю красочности и ощущение того самого единения. Большим шествием участники переместились на вечёрку. Собравшись в огромном хороводе, все продолжали танцевать и вспоминать русские забавы.

Фестиваль «Соловьиная ночь» является уникальным ежегодным событием в Пскове. Все коллективы отзывчиво принимают участие в нём, а посетителей с каждым годом становится всё больше. Директор культурного центра Алёна Гончарова рассказала, почему фестиваль так привлекает внимание. 

«У нас замечательные хоры, прекрасные руководители, поэтому мы принимаем участие в фестивале ежегодно. Это мероприятие помогает сохранять традиции, показывать и рассказывать молодому поколению о том, что это замечательно и ценно. Каждый праздник имеет свою уникальную атмосферу, а “Соловьиная ночь” - это особый фестиваль, который остаётся у нас в душе надолго», - заметила она. 

В этом году фестиваль оставил у всех посетителей невероятные эмоции. Гулянья продолжались до позднего вечера. Всех гостей объединил народный дух и атмосфера живого праздника, который не хотелось покидать.   

Анастасия Емельянова 

Теги: #соловьиная ночь
Источник: Псковская Лента Новостей
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