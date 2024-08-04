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«Беседка»: Ярмарка «Лешуга» в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 августа.

С 16 по 18 августа в Финском парке в Пскове впервые пройдет торговая ярмарка «Лешуга». Что ждет гостей мероприятия, какова будет музыкальная программа, и почему ярмарка называется «Лешуга»?

Об этом и многом другом рассказали креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.