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Кубы для ярмарки «Лешуга» начали устанавливать в Пскове

Строительство площадок торговой ярмарки «Лешуга-2024» стартовало в Пскове. Об этом креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова сообщили в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Первая в Пскове ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2024» пройдет в Финском парке города у Гремячей башни с 16 по 18 августа. Площадки будут работать ежедневно с 12.00 до 22.00. В 18.00 откроется большая сцена. Так, ярмарка перейдет в формат концерта.

«Уже все строится. Строятся кубы, в которых гости будут продавать свои товары. Они появлялись на других наших мероприятиях. Мы сейчас не работаем с белыми палатками, а у нас — большие красивые кубы. <...> Будет сделано около пяти подворий, в которых вы сможете поесть что-либо. Конечно, у каждой зоны будет своя фишка», — рассказал Дмитрий Волхонов.

В разных зонах будут стоять малая сцена с конкурсами и музыкой, площадки для приготовления основных блюд и десертов, лекций, мини-кафе и мини-рестораны и, конечно, большая сцена для выступлений групп из разных уголков России. Планировалось провести поэтический баттл для всех желающих, но организаторы изменили формат.

«Полтора месяца назад было написано про поэтический баттл. Поэзия будет, но это не совсем баттл. Если кто-то придет на него и скажет: "Где?!" — то мы перед ним извинимся», — отметил креативный менеджер ТКД.

Мероприятие состоится в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко» при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вход свободный.