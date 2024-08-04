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Название ярмарки «Лешуга» объяснили псковичам в ТКД

Название торговой ярмарки «Лешуга-2024» вызывает вопросы у неподкованных в филологии псковичей и гостей города. О его значении креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова рассказали в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Странное название, никто его не понимает. Лешуга — это такая дикая яблоня. Удивительным образом она выглядит как яблоня, плоды как яблоки, на вкус они как яблоки, но по ДНК это не яблоки. Они называются лешуги», — рассказал Дмитрий Волхонов.

«Слово "леший" произошло от слова "лешуга"», — дополнила Татьяна Мартынова и пояснила, что это лишь предположение.

Ярмарка расположились в той части Финского парка, где прежде ни одно мероприятие не проводилось — у Гремячей башни. Раньше фестивали проходили на открытом пространстве под палящим солнцем, без тени. Гости «Лешуги-2024» будут пребывать в «чаще», как сказали организаторы.

«Когда мы выбирали, где будем строить, <...> нашли сакральное место. В парке прямо на полянке три яблоньки — это старые-старые сады, которые все ближе к лешуге, дички», — поделилась директор ТКД.

На этой локации будет находиться обустроенная фотозона.

Напомним, первая в Пскове ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2024» пройдет с 16 по 18 августа в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко» при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вход свободный.