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Главную роль в спектакле Псковского театра «Лягушки» в новом сезоне исполнит Анна Мигицко

Актриса петербургского Театра имени Ленсовета Анна Мигицко станет исполнительницей роли Вань Синь в спектакле Никиты Кобелева «Лягушки». 16, 17 сентября в Пскове и 24 сентября в Санкт-Петербурге зрители впервые увидят спектакль с участием актрисы. Об этом сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Анна Мигицко – артистка труппы Театра им. Ленсовета. Также Анна участвует в спектаклях ТЮЗа им. А.А. Брянцева, Социально-художественного театра и Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», Молодежной премии Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

Анна – актриса во втором поколении, ее отец – народный артист России, актер Театра имени Ленсовета, киноактер Сергей Мигицко. Зрители ХХХ Пушкинского фестиваля видели музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» с его участием.

В Пскове спектакль «Лягушки» можно будет увидеть 16, 17 сентября и 3 октября. А 24 сентября наш театр станет участником XV Международного фестиваля «Александринский» и выступит в Санкт-Петербурге.