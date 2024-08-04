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Квиз проведут на фестивале «Лешуга-2024» в Пскове

Игра «Квиз, плиз» состоится на фестивале «Лешуга-2024» в Пскове 16 августа в 15.00. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Квиз-игра — это ответы на устные или письменные вопросы из различных областей знания. На «Лешуге» вопросы будут связаны с темой фестиваля: яблоки, напитки из яблок и другие смежные темы. Побороться за победу в интеллектуальном соревновании приглашают команды от двух до пяти человек.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.