Опубликована музыкальная программа псковского фестиваля «Лешуга»

Музыкальную программу торговой ярмарки «Лешуга-2024», которая пройдет в Финском парке в Пскове с 16 по 18 августа, Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» состоится а рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко».
«На главной сцене выступят яркие представители фолка - необычного музыкального направления, который включает традиционную народную и современную музыку», - рассказали в ТКД.
Для псковичей и гостей города выступят:
16 августа
17 августа
18 августа
Вход на фестиваль свободный. Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».