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Опубликована музыкальная программа псковского фестиваля «Лешуга»

Музыкальную программу торговой ярмарки «Лешуга-2024», которая пройдет в Финском парке в Пскове с 16 по 18 августа, Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» состоится а рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко».

«На главной сцене выступят яркие представители фолка - необычного музыкального направления, который включает традиционную народную и современную музыку», - рассказали в ТКД.

Для псковичей и гостей города выступят:

16 августа

18:30 - 19:30 Группа Jeeva

19:30 – 20:30 Группа LaDo

21:00 – 22:00 Группа «Отава Ё»

17 августа

18:30 - 19:30 Группа «Родная речь»

19:30 – 20:30 Группа Oligarkh

21:00 – 22:00 Группа Theodor Bastard

18 августа

18:30 - 19:30 Проект Agny

19:30 – 20:30 Группа Kasha

21:00 – 22:00 Группа Settlers

Вход на фестиваль свободный. Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».