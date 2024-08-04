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30 тысяч гостей ждут организаторы псковской ярмарки «Лешуга-2024»

Организаторы фестиваля «Лешуга-2024» готовы принять более 30 тысяч посетителей всех возрастов и интересов. Об этом креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова рассказали в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Торговая ярмарка имеет установленный возрастной ценз — 18+. Однако он носит форму рекомендации, поэтому «Лешугу-2024» смогут посетить и взрослые, и дети. Программа запланирована разнообразной. Каждый сможет найти развлечение по душе.

«Мы не делаем отдельных детских площадок. Тем не менее, если вы придете с ребенком, то ему наверняка будет интересно заглянуть в огромный конструктор, который представляет из себя ферму, сходить на интерактив и игры в "Школу фермера"», — рассказала Татьяна Мартынова.

Директор проектной деятельности ТКД посоветовала отказаться от поездки на ярмарку на машине, ожидаются проблемы с парковочными местами. На площадках фестиваля в вечернее время планируется одновременно увидеть от трех до пяти тысяч человек. Для гостей это будет комфортно и без давок, подчеркнули организаторы.

«Для нас будет вполне приятной цифра, если этот фестиваль посетит 30 тысяч человек за три дня», — отметил Дмитрий Волхонов.

Напомним, ярмарка «Лешуга-2024» пройдет с 16 по 18 августа в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко» при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».