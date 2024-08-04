Сцена / Фестивали

Авторские блюда из яблок смогут попробовать гости псковской ярмарки «Лешуга»

С 16 по 18 августа состоится первая в Пскове ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В эти дни площадка наполнится приятными ароматами вкусных блюд из яблок от участников ярмарки.

Гости смогут попробовать - паштет из псковского судака и подпеченых яблок (будет подаваться в устрице (створке от устриц)), закуска из пускового судака с яблоком на креветочной чипсе, садовые яблоки, печеные с сыром и овсяным печеньем, булочки с сыром бри, карамелизованным луком и яблоками сорта Мантет, бедро фермерского цыпленка на углях с можжевельником, подается с ремесленным хлебом, печеным яблоком с кориандром и жжёной кукурузой, дополняется соусом из дикого щавеля и сметаны.

Также посетители фестиваля смогут насладиться выступлением музыкальных фолк-коллективов, поучаствовать в гастрошоу, увидеть процесс приготовления яблочного сока, посетить лекции и мастер-классы.