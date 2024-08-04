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Опубликована карта исторического конного шоу «Александрова дорога» в Самолве

Опубликована карта площадки исторического конного шоу «Александрова дорога». Мероприятие состоится 24 августа в деревне Самолва Гдовского района. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: Театрально-концертная дирекция / Telegram

В рамках фестиваля пройдут показательные выступления пеших реконструкторов, конное шоу «Александрова дорога: от Руси до России», инсценировка Ледового побоища, интерактивные площадки и исторические мастер-классы, лучной тир, ратные состязания реконструкторов по программам «Щит меч», «Копье», «Битвы пятерок». Гости праздника смогут сделать фотоснимки со средневековыми доспехами и вооружением.

«Не пропустите шанс стать частью этой истории! Ждем вас на нашем шоу!» - дополнили в ТКД.

Фестиваль закроют выступления группы «Хольда» и фолк-проекта LaVerden.