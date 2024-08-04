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Сцена / Фестивали

Что ожидает и чего боится ТКД на ярмарке «Лешуга», рассказали организаторы

13.08.2024 17:25|ПсковКомментариев: 0

Программа торговой ярмарки «Лешуга-2024» обещает быть насыщенной. Гостей ждут не только яблоки, напитки, экспертные лекции, мастер-классы, но и концерты лучших молодежных фольклористов России. Об этом креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова рассказали в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Фольклор у нас любят. В него вовлечены даже много молодых людей. Не надо думать о том, что фольклор — это только бабушки в кокошниках. <...> На пространстве Интернета много современных групп, которые увлекаются фольклором, но добавляют туда что-то новое, что-то современное. Меня пугает, что почти все лучшие группы мы забрали на первый фестиваль», — поделился Дмитрий Волхонов.

16 августа на ярмарке выступят две фольклорные группы из Санкт-Петербурга Jeeva и ЛаDo. Главного хедлайнера организаторы не раскрыли, но намекнули, что в его имени есть буква «ё». «Но не Ёлка», — подчеркнул креативный менеджер ТКД.

17 августа фестиваль посетят группы «Родная речь» и «Олигарх», которых ТКД упорно приглашала в Псков на протяжении двух лет.

18 августа на большую сцену выйдут Dj IGNIT с этническим диджей-сетом, группы «Каша» и Settlers.

«Каша — это две озорные девчонки в странных костюмах, которые выдают русско-народный текст под серьезные хардбасы. Это надо видеть», — отметил Дмитрий Волхонов.

Группа Settlers закроет псковский фестиваль в воскресенье, 18 августа.

Напомним, ярмарка «Лешуга-2024» пройдет с 16 по 18 августа в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко» при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вход свободный.

Теги: #ярмарка
Источник: Псковская Лента Новостей
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