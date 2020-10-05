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В особняке Лавриновского состоялись фотосессии участниц конкурсов красоты

В особняке Лавриновского состоялись фотосессии участниц конкурсов красоты и таланта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, просторные залы на несколько дней превратились в подиум для самых очаровательных жительниц города Пскова.

Конкурсанткам «Миссис Псков» предстояло придумать свой уникальный образ и воплотить его перед объективом фотокамеры, а участницам конкурса «Мисс Псков» – стать настоящими невестами, примерив на себя свадебные платья.

Напомним, конкурс «Мисс Псков» проходит уже более 15 лет и является региональным этапом национального конкурса «Мисс Россия».

Залы особняка Лавриновского, сочетающие в себе классические формы в архитектуре и растительные орнаментальные композиции декора, стали одной из самых торжественных площадок для фотосессий участниц. Здание является одним из немногих сохранившихся в Псковской области памятников архитектуры начала 20-го века в стиле «модерн».

В ТКД отметили, что светлые фойе идеально подходят для фотосессий и статусных мероприятий, а их легкая трансформация позволяет адаптировать пространство к решению любых задач.

Особняк располагается в центре города Пскова - на улице Детской, 2. У здания есть своя парковка на 30 мест, полноценный гардероб к вашим услугам, две комнаты для смены образов и три просторных зала.

По вопросам проведения фотосессий в особняке Лавриновского звоните по телефону 89210020028.