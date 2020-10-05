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Директор псковской филармонии мечтает о ремонте

Здание Псковской областной филармонии нуждается в ремонте. Об этом сообщила директор организации Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По ее словам, внимания требует не только фасад, но и зона фойе, туалетов учреждения. Все упирается в отсутствие финансирования. Дирекция филармонии уже предпринимала попытки инициировать ремонтные работы, делала проект по фасадным работам, пытаясь попасть в бюджеты Ганзейских дней. Однако пока дело не сдвигается с «мертвой точки».

«Я люблю этот зал, но, если его довести до ума, сделать комфортным - это будет замечательно», - подчеркнула Елизавета Барышникова.