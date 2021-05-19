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Псковские студенты могут посетить театр за полцены

Скидку 50% на спектакли до конца сезона предлагает студентам Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

С сегодняшнего дня и до 6 июня в кассе театра по студенческому удостоверению зрители смогут купить билеты на спектакли мая и июня всего за полцены. Минимальная стоимость льготного билета - 200 рублей.

В акции не участвуют только три спектакля: спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», «Несерьезная исповедь» Вениамина Смехова и «Баснословный вечер» Михаила Морозова.

Билет будет действителен при предъявлении студенческого удостоверения на контроле.

С афишей Псковского театра драмы можно ознакомиться на официальном сайте.