Сцена / Новости

Дмитрий Месхиев позавидовал интересу, который проявили псковичи к гастролям Астраханского театра

С 24 по 27 июня в Пскове пройдут гастроли Астраханского драматического театра.

«Интерес очень большой, все билеты проданы, - рассказал на пресс-конференции 24 июня художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. - Я даже немного завидую этому интересу. Хорошо, что у псковичей есть интерес, просто так ведь в Астрахань не попадёшь, тем более в театр».

По словам Дмитрия Месхиева, художественный руководитель Астраханского драматического театра, заслуженный артист РФ Александр Огарев - сильный режиссер, что вдвойне подстегивает интерес к гастролям. Он отметил, что Астраханский театр, как и Псковский, один из самых старых в России, подчеркнул, что это театр с колоссальной историей. В беседе с журналистами Дмитрий Месхиев пошутил, что астраханский артистам не в новинку играть в 30-градусной жаре.

Коллектив театра подчеркнул, что гастроли, организованные по линии Минкультуры и Росконцерта очень важны. «В 90е годы, 2000е даже говорить о гастролях было бессмысленно, - пояснил Дмитрий Месхиев. - Был долгий провал. То, что сейчас возможность увидеть разнообразную палитру российского театра - явление такое же уникальное, как и сам российский театр».

Афиша «Больших гастролей» Астраханского театра драмы в Пскове:

24 июня – трагикомедия «Татуированная роза» по пьесе Т. Уильямса

25 июня – философская притча «Отель дух миров» Э.-Э. Шмитта

26 июня – спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Б. Шергина

26 июня – комедия «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова

27 июня – «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири