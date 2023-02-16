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Псковский драмтеатр отремонтируют до 1 ноября 2024 года

Здание Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина (народный дом начала XX века) в Пскове отремонтируют - работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения проведут до 1 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы пройдут в два этапа. Первый включает в себя архитектурно-строительные решения: ремонт цоколя, основной поверхности стен, элементов штукатурного и гипсового декора, балкона входных групп, дверных проемов. Его должны завершить до 1 ноября 2023 года. Во время второго этапа подрядчик должен будет отремонтировать инженерные сети, благоустроить территорию (устройство линий освещения и тротуаров) и провести пусконаладочные работы. Второй этап должен начаться с 15 января 2024 года и завершиться 1 ноября 2024 года.

Также подрядчик должен иметь действующую лицензию Министерства культуры РФ на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Перед началом работ ему требуется получить в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области разрешение на проведение работ.

Начальная цена контракта составляет 14 млн 186 тысяч 770 рублей. Источник финансирования: целевая субсидия на 2023 – 2024 годы. Лимит финансирования 2023 года - 7 млн 713 тысяч 347 рублей. Лимит финансирования 2024 года - 6 млн 473 тысяч 423 рублей.

Подрядную организацию выберут 9 марта.