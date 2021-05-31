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Новинкой для лауреата «Золотой маски» оказался жанр спектакля «Пир», который покажут псковичам

Жанр литературного спектакля «Пир», который псковские зрители увидят 6 июня, оказался новинкой для народного артиста России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», артиста Александринского театра Игоря Волкова. Символично, что и первые роли из «маленьких трагедий» Пушкина артист примерил на себя на сцене псковского театра 25 лет назад. Об этом Игорь Волков рассказал в эфире радио «Эхо Москвы».

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Тогда Пушкинский фестиваль только зарождался, и режиссер, народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер решил поставить на сцене театра спектакль по «маленьким трагедиям», вспоминает Игорь Волков. В спектакль вошли все трагедии и «Русалка», которую режиссер также считает маленькой трагедией.

«Тогда основу труппы составляли псковские артисты, а мы с Владимиром Рецептером как приглашенные актеры из Петербурга исполняли несколько ролей. Это была попытка классического спектакля. Прекрасные декорации к спектаклю исполнил гениальный Кочергин. Постановка шла два сезона, и я приезжал в Псков играть его», - поделился воспоминаниями артист.

Кроме того, Игорь Волков отметил, что нынешний спектакль имеет литературно-драматическую форму, которая станет первым опытом в его творческой биографии.