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Спектакль Донецкого драматического театра проходит в Пскове

Спектакль Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна «Я Zнаю праVду» проходит в Псковском областном театре кукол сегодня, 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В основу спектакля положены материалы книги – «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в июле 2017 года. В ней описаны воспоминания тех, кто пережил события на фоне боевых действий 2014-2017 годов, в том числе режиссер собрала истории жителей освобождённых населённых пунктов, начиная с момента проведения спецоперации.

Режиссер-постановщик спектакля – актриса драмы МДТ имени М.М. Бровуна Алла Ульянова.

В числе исполнителей артисты МДТ имени М.М. Бровуна: народный артист ДНР, заслуженный артист Украины Владимир Швец; заслуженная артистка Украины Алла Ульянова; заслуженная артистка ДНР Мария Марченко; артисты – Елена Перелыгина, Павел Бодров, Мария Молодова, Дмитрий Федоров, Евгений Попов. Все актеры - жители Донецкой народной республики.

Композитором музыки к спектаклю является заслуженный работник культуры ДНР Михаил Хохлов, также в спектакле используется композиция «Аллея ангелов» - русского исполнителя и композитора Олега Шаумарова.