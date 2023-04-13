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Рекомендацию досмотреть псковский спектакль «Лягушки» до конца объяснил режиссер

Спектакль «Лягушки» стоит смотреть до конца несмотря на его длительность. Об этом режиссер Никита Кобелев заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Напомним, премьера спектакля состоится сегодня, 19 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Спектакль развивается по нарастающей и визуально, и во всех смыслах. В конце спектакля все сходится, все объединяется: все линии, все сюжеты и все стилистики, которые присутствуют в спектакле. Все они объединены в самом конце. Мне кажется, спектакль разделен на такие части, что ты не успеваешь устать внутри них. Части там меньше часа. То есть это все-таки достаточно удобный формат для того, чтобы не устать. По времени, вроде бы, это много, но ты сидишь, тебя грузят все время чем-то, и ты уже не хочешь уйти», – рассказал о спектакле Никита Кобелев.

Напомним, длительность спектакля «Лягушки» составляет 3 часа 30 минут, предусмотрены два антракта.