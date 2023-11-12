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Выставку «Послание через века» покажет Псковская область на ВДНХ

На следующей неделе уникальные экспонаты отправятся в Москву на ВДНХ для участия на площадке Псковской области в Международной выставке-форуме «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«История каждого предмета дошла до нас из разных столетий и в совершенно разных формах и материалах. Но всё это рассказ о наших передках, оставивших нам уникальное наследие, и их потомках, любящих и хранящих наследие. Именно поэтому мы и решили назвать выставку "Послание через века"», – рассказали в дирекции.

В её состав входят шесть экспонатов: письмо потомкам и стеклянная бутылка, в которой было найдено письмо из Псково – Печерского монастыря, муравленый изразец, подлинный деревянный зубчатый лемех, подлинный шамотный кирпич от печей уникальных храмов города Пскова, и элемент лепнины из зала графского дома усадьбы Строгановых.

«Очень хочется поделиться со всеми россиянами этой дорогой для нашего сердца историей Псковского края», – добавили организаторы выставки.

Выставка организована при поддержке Псковской епархии Русской Православной Церкви.