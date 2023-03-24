Блоги / Алексей Овчинников

В рубель: Провожаем Си Цзиньпина и зовем Сару Коннор

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, ждать ли нам экономических прорывов после визита Си Цзиньпина в Россию, кто кому нужен больше - наша страна Китаю или наоборот, какую опасность таит в себе стремительное развитие нейросетей и языковых математических моделей, и какие новые способы используют мошенники, чтобы не только украсть ваши средства, но еще и подвести под статью.

«ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ БЫЛО У МЕНЯ»

Начну свой обзор, конечно же, с визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию, который на этой неделе обсуждали не только все СМИ и аналитики, но и блогеры, и, конечно, эта была тема номер один для задушевных разговоров на кухнях, где обычно по вечерам после тяжелых будней собираются главные эксперты страны. То есть мы с вами.

Не буду касаться таких острых и злободневных тем, как «кто кого назвал лучшим другом» или на какой полосе опубликовали китайские газеты статьи Путина. Давайте лучше поговорим о менее эмоциональном и более предметном – какого такого прорыва в экономике нам ждать после подписания «судьбоносных соглашений», как их окрестили некоторые издания.

Отмечу сразу мимоходом, что на этой неделе на российском фондовом рынке зафиксирован лучший день после обвала в феврале прошлого года. А как только Си Цзиньпин покинул наши пенаты, биржевые индексы тут же стали корректироваться вниз. Совпадение? Не думаю.

Что касается случившихся и ожидаемых экономических прорывов на фоне российско-китайской дружбы по большей части назло супостатам, то тут не все так однозначно, как хотелось бы. Это отмечают даже самые ура-патриотично настроенные эксперты.

Давайте я сразу обозначу, что Китай уже долгое время, скажем так, задолго до года икс, лидирует как страна-экспортер. Россия же даже в топ-10 никогда не входила, слава богу, хоть в хвостик топ-20 попадала. Это к вопросу, кто в ком больше заинтересован как в партнере. И еще одна ремарка, не могу удержаться. В списке крупнейших экспортеров долгие годы вторую строчку занимает США. Это к словам «главного экономиста России» Юрии Лозы, который на всю страну заявил, что Америка ничего кроме долларов не производит. Впрочем, чего ждать от человека, который на полном серьезе доказывает, что земля плоская. И это еще в прайм-тайм на федеральном канале по телевизору показывают, в том числе детям. Но у нас же самое страшное - это несовершеннолетним мороженое с радугой на упаковке показать, правда?

Тем не менее трехдневный визит генсекретаря ЦК китайской компартии состоялся и такой факт тоже нельзя сбрасывать со счетов. Тем более, что этому визиту предшествовал негативный геополитический фон, и некоторые даже начали сомневаться, что он вообще состоится. Состоялся и это, правда, важный маркер.

Пока мы не можем себя назвать ведущим партнером или хотя бы одним из ведущих партнеров Поднебесной. Аналитики подсказывают, что в 2021 году Россия входила только во вторую десятку торговых партнеров Китая по экспорту и импорту. И несмотря на то, что в 2022 и 2023 годах мы экспорт и импорт взаимно заметно нарастили, до первой десятки лепших друзей Китая наша страна пока так и не добралась. Хотя, возможно, по итогам этого года хотя бы на 9-й или даже 8-й строчке окажемся.

Для России же Китай с 2022 года стал одним из основных поставщиков и покупателей. Импорт дорос уже до трети от общего зачета. Это очень большие цифры, которые наверняка еще вырастут. На сегодняшний день и по экспорту, и по импорту Китай занимает первое место в российской экономике. И это красноречиво говорит о том, что мы совершенно не одинаково созависимы. Это к тому, кто кому может диктовать условия, если что.

Главным торговым партнером для Китая при этом остаются США, какими бы напряженными их отношения не были. И как поведет себя наш «дорогой друг» в случае возникновения откровенно конфликтных ситуаций на геополитической арене, большой открытый вопрос.

Ладно, с вводными я немного затянул, пора бы все-таки конкретные итоги визита подвести. Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина зафиксировало восемь базовых векторов российско-китайского экономического сотрудничества. Правда, зафиксированы они, как водится, в совершенно ни к чему не обязывающем соглашении. Скажем так, рамочном. Конкретика, если она появится, будет согласовываться на уровне профильных министерств. Это я намекаю на то, что не сразу и не наверняка.

Теперь по пунктам. На первый поставили увеличение масштабов и оптимизацию структуры торговли за счет электронных и инновационных инструментов, на второй - улучшение логистики, на третий – финансовую кооперацию, на четвертый – взаимодействие в сфере энергетики, на пятый – снабжение удобрениями и продукцией химической промышленности, на шестой – сотрудничество по развитию технологий и инноваций, на седьмой и восьмой – совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве соответственно. Как видите, очень рамочно и очень общо.

Хотя по поводу третьего пункта - финансовой кооперации - некоторые аналитики уже взвыли, ибо там непрозрачно намекается на переход на юань во взаиморасчетах. Таким образом мы уходим от одной иностранной валюты, то бишь доллара, к другой, как будто бы история нас ничему так и не научила.

Если все сложится, как проговаривалось во время визита китайского лидера, то Россия нарастит поставки энергоносителей в Китай, а тот ответит технологиями, оборудованием и, возможно, даже инвестициями. Хотел бы вас порадовать чем-то более конкретным, но сложно. Если посмотреть на реакцию экономистов, то они по большей части сделали лицо Кермита, заявив, что визит скорее носил политический характер, как бы намекая, что обсуждать в плане экономики особо нечего.

Как бы не получилось так, что первый визит Си Цзиньпина в Москву это действительно лишь политическая «ответочка» США на демонстративные выходки Пелоси в Тайване. А мы тут добровольно выступили в качестве разменной монеты. К тому же вызывает большие опасения, что из одной зависимости мы впадаем в другую. От ныне недружественного Запада мы резко отвернулись на Восток, и кажется, снова готовы впасть в крайность.

Очень хочется ошибаться. Но нам пока отведена роль младшего брата Китая, по крайней мере, в экономическом плане. А пора бы и повзрослеть.

Я, GPT

Наверняка вы заметили, как активно сейчас обсуждается языковая модель GPT, которая уже достигла 4-й версии и активно внедряется, к примеру, в поисковики. И какие чудеса вытворяют нейросети вроде Midjourney или Stable Diffusion, которые также постоянно совершенствуются.

Я лично крайне удивлен, что прогресс в этом плане наступил так поздно, на минуточку мы уже почти четверть XXI века прожили, да-да. Однако и эксперты пока отказываются называть эти математические модели искусственным интеллектом. Якобы его способность рассуждать сейчас очень сомнительна. Хотя вопрос на самом деле дискуссионный. В теории GPT уже сам может написать код других языковых моделей, а еще немного и научится совершенствовать свой. Разве это не свидетельство ИИ?

К сожалению, уже сейчас такое резкое развитие математических моделей или искусственного интеллекта, называйте как хотите, вызывает не только восхищение, но и тревогу. Я скажу вам больше, на днях один из разработчиков GPT, гендиректор Open AI Сэм Альтман сказал, что его продукт вызывает у него опасения.

Сразу поясню, речь не идет о сюжете из фильма «Терминатор» и захвате Скайнетом нашей бедной планеты. По крайней мере, пока не идет. Тут вопрос, скорее, к тому, что нейросети могут обрушить мировую экономику, помочь кибертеррористам или замутить крупномасштабную дезинформацию. Но главная угроза – не сослагательная, а вполне реалистичная, это хаос на рынке труда и мошенники, которые будут использовать ИИ для обмана своих жертв.

Не случайно Илон Маск, один из первых инвесторов в Open AI, неоднократно предупреждал, что искусственный интеллект более опасен, чем ядерное оружие.

Аналитики уверены, что пройдет совсем немного времени, и ИИ станет повседневным инструментом на рабочем месте множества людей. А потом отправит их в центр занятости. И это будут не полуанекдотические кейсы, вроде виртуальной ведущей прогноза погоды в Ставрополье, а проникновение нейросетей буквально во все сферы нашей жизни. От помощи в автоматизации рутинных задач мы очень скоро можем войти в мир, где творчество будет нивелировано до математических моделей.

Не видел пока серьезных исследований на эту тему в нашей стране, но в университете Пенсильвании пришли к выводу, что примерно 80% американских работников, как минимум 10% своих задач уже сейчас могут поручить GPT. А почти 20% работников вообще половину своей работы могут отдать на откуп ИИ. Повторюсь, это срез сегодняшнего дня, а математические модели стремительно прогрессируют.

Исследователи пишут, что первыми под удар попадут аналитики, специалисты налоговых служб, дизайнеры, бухгалтеры, страховые агенты, сотрудники колл-центров, секретари и прочий офисный планктон. В меньшей степени – люди, которые работают руками и ногами. Роботехника, судя по всему, развивается не столь стремительно и довольно дорога, поэтому даже курьеров роботы пока не потеснили, хотя пытаются во всю. Дворники и ассенизаторы точно под надежной защитой. Особенно переживают люди творческих профессий, художники, писатели, сценаристы, журналисты. Уже сейчас выходят целые сериалы, нарисованные, срежиссированные и написанные ИИ. Пока это скорее баловство, но тут ключевое слово пока. В плане иллюстраций Midjourney уже многих художников заставляет паниковать. А мы еще даже не в середине пути.

Впрочем, опасаться прогресса – дело тоже неблагодарное. В свое время очень много людей без работы оставило изобретение парового двигателя, электричества и компьютеров. Но как они при этом улучшили наше качество жизни! В случае с нейросетями мир может перевернуться еще более значительно. В том числе и в плане экономики. Переживать при этом, что ИИ скоро поймет, кто на этой планете лишний, пока рано. Но Айзека Азимова перечитать сопричастным я все же рекомендовал бы.

НЕ БУДЬ МАМОНТОМ

И все-таки угроза искусственного интеллекта пока достаточно умозрительна, чего не скажешь о телефонных мошенниках, которые изобретают все новые способы развода честных граждан. Вынужден снова вернуться к этой теме, поскольку злоумышленники не сидят без дела и выдумывают такие схемы, что даже самые финансово грамотные попадаются.

Так, в Сбербанке рассказали, что мошенники все чаще вместо «службы безопасности» представляются полицейскими или сотрудниками ФСБ, угрожая россиянам уголовными делами о государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины.

Преступники говорят потенциальной жертве, что с её карты якобы переведены деньги на счет ВСУ, поэтому теперь владельцу грозит до 20 лет тюрьмы по делу о госизмене. Чтобы избежать этого, злоумышленники убеждают переводить деньги на их счета и даже брать кредиты. В этот момент самое время включить логику, но человек в панике утрачивает способность рационально мыслить.

Кстати, украденные таким образом деньги действительно могут пойти на финансирование украинской армии. По крайней мере такое предположение сделали в Сбере.

Используют мошенники и тему частичной мобилизации, предлагая различные варианты схем с уклонением. Например, якобы удаление из базы мобилизованных. Имели место и схемы со сбором денежных средств для мобилизованных и компенсациями за участие в СВО.

Самый необратимый кейс, если жертва при этом снимает деньги под зомбированием мошенников наличными и кладет на их счет в другом банке. Это практически гарантированная утрата средств.

Но представьте, есть ситуации и пострашнее. ВТБ выявил схему по вербовке жертв для обналичивания денег. В этом случае можно невольно стать соучастником преступления. Любопытно, что под прицел, как правило, попадают те клиенты банков, которые уже становились жертвами злоумышленников ранее.

Преступники от имени органов государственной безопасности обзванивают таких россиян и предлагают им помочь в поиске, не поверите, преступников, причем еще и обещая ежемесячный доход. Если клиент соглашается, то он становится так называемым дроппером. Мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания якобы по «спасению» средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег.

Таким образом злоумышленники хотят переложить на ни в чем неповинных людей ответственность за незаконные переводы. А поскольку они еще и за это дело выдают некую комиссию под видом «зарплаты», то у следственных органов на самом деле могут появиться серьезные вопросы. Поскольку дропперство может быть и добровольным, силовикам придется долго объяснять, что вы мамонт, а не верблюд.

Ну и на десерт еще одна схема. Вам на карту могут неожиданно упасть деньги, не особо значительная сумма, но неизвестно откуда. Вскоре раздастся звонок мошенника, который попросит эти деньги вернуть, а заодно напугает, что если вы этого не сделаете, то вам грозит статья УК за присвоение чужих средств. Слово за слово, немного социальной инженерии и у вас выведают либо код из СМС, либо CVV-код с оборота карты. Разумеется, после этого вместе с чужими деньгами с вашего счета улетучатся и ваши.

Кстати, до сих пор недоумеваю, почему все эти негодяи и псевдо-сотрудники служб безопасности продолжают звонить с нарочитым интершумом на заднем плане. Обратите внимание, когда с вами разговаривают сотрудники настоящих колл-центров, это происходит в абсолютной тишине. Особенно меня позабавил случай, когда мне звонила некий инспектор по особо страшным экономическим делам и пугала Колымой. Все бы ничего, но акцент для русского имени и фамилии был просто ужасный и весь наш разговор происходил на таком фоне, как будто она мне из аквапарка звонила – шум, гам, чуть ли не плач детей. Идиоты.

Будьте внимательны, не давайте возможности всяким тварям, по-другому не могу их назвать, обогатиться за ваш счет.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников