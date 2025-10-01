Псковcкая обл.
Юлия Магера
Блоги / Юлия Магера

Эпидемия мельтешения

01.10.2025 15:32|ПсковКомментариев: 0

Половине россиян пригрозили «эпидемией ожирения» через пять лет. Уже сегодня цифры пугающие. Однако дело не в «установках населения», которыми это самое население стыдят медики, считает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Она отмечает, что научно-технический прогресс изменил продуктовую корзину, обилие в ней жира и сахара - меньшая из бед, и пишет в своей авторской колонке о других последствиях употребления еды из лабораторных субстанций, которую население вынуждено поглощать ежедневно.

 

На прошлой неделе в СМИ и по соцсетям широко разошлись слова федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко. Тот дал прогноз на ожирение. Прогноз неутешительный. Еще какие-то пять лет - и половина взрослых жителей будут страдать от лишнего веса.

«Каждый второй взрослый человек в мире будет жить с избыточной массой тела, если сегодня мы не поменяем установки у людей», - обрисовал министр перспективу, к которой придет человечество к 2030 году, назвав ситуацию «эпидемией ожирения».

В своем прогнозе доктор Мурашко, вероятно, опирается на данные Всемирной организации здравоохранения. В прошлом году там зафиксировали увеличение вдвое с 1990 года людей с ожирением, это число перевалило за миллиард, а избыточный вес — удел уже 43% населения Земли. Россияне в общем тренде. Всего-то полгода назад, в марте, тот же министр Мурашко давал оценку текущему состоянию дел — 40% россиян уже носят лишний вес.

Псковичи усиленно набирают массу вместе с остальной страной. В прошлом году по результатам диспансеризации лишний вес зафиксировали у 20% населения области, и это только те, кто добрался до чекапа организма. За здоровьем школьников врачи следят более пристально, регулярные осмотры носят сплошной характер, данные о лишнем весе и ожирении внесены в медкарты тех самых 40% детей.

«Страдать от лишнего веса» — не фигура речи, а прямая констатация. Дело не в эстетике. Каждый прилипший килограмм не только снижает качество жизни, но и потенциально ведет к серьезным проблемам со здоровьем, от диабета до инсульта и инфаркта.

Мне кажется, что «установки у людей» тут вовсе не при делах. Как это ни печально, но надо признать, что такое положение — следствие научно-технического прогресса, затронувшего, в том числе, пищевую промышленность. Современный человек получил невиданный ранее доступ к повышенным калориям. Мягонький белый хлебушек, жирненький соус, безлимитный сахар — еще сто лет назад о таком изобилии оставалось мечтать.

Человечество голодало тысячелетиями, и мечта наесться, наконец, осуществилась, одновременно повернувшись своим неприглядным задом.

Мечту осуществило развитие технологий. Новые методы в агрономии дали почти неограниченное сырье. Новые подходы к обработке создали диковинные продукты. Не только высококалорийные, но и с другими тикающими бомбами в составе. Например, вафли с прослойкой на трансжирах, от которых перестают нормально работать родные клетки организма — привет, онкология. Или колбасу с «мясным клеем», микробным ферментом, собирающим товар (продуктом его назвать было бы слишком громко) в единую гомогенную массу. Несмотря на то, что «мясной клей» — запрещенная добавка, на его использовании не раз ловили производителя с юга Псковской области. У разных промышленников его обнаруживают все чаще. Звучат предложения ввести уголовную ответственность за его использование, потому что при употреблении в пищу есть риск познакомиться с Альцгеймером и Паркинсоном. А буквально сегодня прошла информация об обнаружении в популярных марках чая опасных пестицидов, негативно влияющих на работу мозга.

Откуда это все на продуктовых полках? «Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли».

Формально, полки наших магазинов забиты, новое поколение псковичей не с ходу расшифрует фразу «колбасный поезд». Всего несколько десятилетий назад было такое «развлечение» сомнительного свойства у жителей провинции — ездить в столицы за дефицитными продуктами, особенно перед праздниками. В Пскове еще была специфика «колбасного судна», жители города могли по воде добраться на «Ракете» до эстонского Тарту, где снабжение было на столичном уровне.

Сегодня мощных усилий для поедания бутерброда с колбасой не требуется. Еда стала дешевле, но ее повышенная калорийность из-за обилия жира и сахара — это еще полбеды. Главная беда в том, что сделана она из странных субстанций. Все ради удешевления. То есть набить брюшко теперь может потребитель с любой толщиной кошелька, но питаться качественно все еще дорого.

Не потому ли так много в Псковской области раковых больных, что регион входит в число самых небогатых, а потому в продуктовую корзину жителей попадают товары, сделанные не из того, что выросло в поле и на скотном дворе, а из неведомых лабораторных субстанций?

Даже переход на правильное питание, то есть на самостоятельную готовку из «первичных» ингредиентов, может быть очень условным. Чем кормили курицу, грудка от которой лежит в холодильнике супермаркета? Какой гадостью поливали брокколи, чтобы та кустилась погуще? Нет ответов.

Да и толщина кошелька решает далеко не всегда. Один магазин «продуктов для здорового питания» с ценником выше общедоступного регулярно попадает в скандалы с качеством своих товаров. Если покупать к столу все фермерское, то это тоже не гарантия, на крупных производствах хотя бы с санитарией все в порядке, а современные биотехнологии (корма, удобрения, способы длительного хранения) прекрасно известны нынешним селянам.

«Фермерское» и «безопасное» не всегда становятся синонимами.

То есть задача накормить растущее население планеты выполнена, но не сказать, что с блеском. Очень велики оказались побочные эффекты. Как будто решал эту задачу двоечник. Подсмотрел правильный ответ в конце учебника и подвел к нему свои вычисления очень кривым путем.

Министр Мурашко говорит об «эпидемии ожирения», а я бы назвала происходящее «эпидемией мельтешения». Не сводила бы современные проблемы питания только к проблемам избыточной массы тела. Есть вещи и пострашнее. Мы, действительно, состоим только из того, что съели, организм каждую секунду строит себя из того материала, который мы ему отгрузили. А мы и сами порой не знаем, что это за материал. Мы совершаем множество суетливых движений, вроде бы, даже приходим к какому-то результату: открываем в учебных заведениях факультеты биотехнологий, развиваем НИИ пищевой промышленности, обзаводимся лабораториями на производстве. Вроде бы, качество питания должно улучшаться. Но все разработки, все последние полтора столетия научно-технического прогресса свелись к тому, что люди умирают не от голода, а от еды, от ее избытка или качества. Точно ли это тот результат, которого мы хотели добиться на самом деле?

Если оглянуться вокруг, то такая же ситуация во всех сферах жизни. Технологии должны были сделать жизнь комфортнее и легче, но, кажется, только добавили проблем. В архитектуре их развитие привело к тому, что мы застроились до горизонта конструкциями из дождя и палок. Насытили рынок упаковочными материалами, и только когда загадили планету, стали чесать репу насчет переработки неразлагающихся фантиков. Создали цифровую среду, от которой стала зависеть жизнь в реальном мире, что отлично показали отключения мобильного интернета. В конце концов, мы придумали оружие такой смертоносной силы, что в один миг от человечества может остаться только радиоактивный пепел. Такой вот триумф человеческого разума.

Да точно ли человек — разумный? Я понимаю, что выгляжу сейчас, словно британский луддит начала XIX столетия, ломающий первую машину на своем предприятии. Но, кажется, наша «машина» едет куда-то не туда. И накладывая сегодня вечером товары в корзину супермаркета, каждый может подумать, в каком мире хотел бы жить, а в каком в действительности довелось оказаться.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
