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Блоги / Юлия Магера

Кто проклял Псков?

27.01.2021 12:39|ПсковКомментариев: 0

Год идет за годом, а горожане по кругу возмущаются все теми же проблемами. Раз за разом мы вынуждены слушать, почему все пошло не так, и в следующий раз убеждаться, что никаких уроков ответственные за состояние города не извлекли.

 

Идешь по городу, а в голове сплошные «почему».

Почему зимой при плюсовой температуре нужно перепрыгивать лужи и шлепать по слякоти?

Почему вечерами в Пскове темно?

Почему в холода на тротуарах скользкие бугры?

Почему в городе все больше заборов?

Почему «зебры» становятся в Пскове вымирающим видом?

Почему весной псковичей ежегодно преследуют песчаные бури?

Не хочется уподобляться тем, кто умеют риторически заламывать руки, вопрошая, почему войну выиграли мы, а по улице приятнее пройтись в Германии. Мне все равно, что там «у них». Я хочу, чтобы у меня дома было комфортно и удобно. Смешно вспоминать, как ждали преображения города к Ганзейским дням. Именно про грядущие комфорт и удобство говорил тогдашний глава города Иван Цецерский, выигравший право на проведение фестиваля.

Ближе к дате концепция сменилась на «бедненько, но чистенько». В действительности получилось скорее бедненько, а за чистенько спасибо теплым дням. Летом у нас действительно город выглядит прилично. Но в холода и межсезонье — хоть сбегай.

Вот Псков хочет развивать туризм. В стратегии развития города до 2030 года так и написано, что в качестве одной из возможностей роста и развития города необходимо «использование богатого исторического наследия и потенциала города для развития туристской отрасли». Однако ж сколько ни говори «туризм», толще кошелек не станет. Можно хоть обреставрироваться (слава богу, с этим у Пскова в последние годы дела пошли на лад) и обвключаться в списки и рейтинги. Но когда люди в праздники под стенами Кремля ломают себе конечности, потому что дорожки не посыпаны, уж не говоря про то, чтобы были убраны сразу после снегопада — это уж ни в какие крепостные ворота.

Связь между привлекательностью города и работой в нем коммунальщиков самая прямая. И для гостей, и для местных жителей. Маленький и уютный Псков становится враждебным. А всего-то и надо было чиновникам от туризма перед Новым годом сесть за один стол с чиновниками от ЖКХ. Пригласить подрядчиков. Убедиться, что всем все понятно. Что условный Вася с ведром песка и лопатой каждый день будет делать свою работу у главных достопримечательностей. Никаких сложных фокусов, только программа минимум: упавшее — сгрести, обледеневшее — посыпать. Жизнь показала, что такие простые вещи оказались не под силу тем, кто за состояние города отвечает.

В конце января природа подарила нам несколько дней оттепели. Застывшие на городских улицах осадки потекли горизонтально. Даже на небольших отрезках пути такие акробатические номера приходилось выделывать! Под ногами слякоть и огромные лужи, которые порой обойти нет физической возможности. Нормальная зимняя обувь стоит минимум пятёрик, убивается в хлам за сезон-два. Это прямые траты, а есть еще бюджетные деньги, то есть тоже наши, которые выплачиваются подрядчикам за такую «работу».

Морозы вернутся, вместе с ними — бесплатные катки на все улицы. Начнут все это засыпать песком. Весной он будет везде: во рту, в носу, в волосах. И в канализации. Специалисты на водоканале рассказывают, что песок с талыми водами попадает в хозяйственно-бытовые стоки. На прочистку расходуется время рабочих, получающих зарплату на муниципальном предприятии, изнашивается техника, ее ресурс не вечен, нужны починки и замены. Чтобы такого избежать, всего лишь и нужно вовремя убирать грязь с улиц, когда снег начнет окончательно таять. Но мое «всего лишь» - непосильная задача для тех, перед кем она стоит. Мы видели это много раз, нет повода думать, что нынешняя весна окажется какой-то другой.

С недавних пор к этому добавилась еще и темнота. Светильники в уличных фонарях заменили на светодиодные. Тусклые, горящие как попало, освещающие часто только одну сторону улицы. Когда мы в ноябре ездили по городу с прибором для измерения уровня освещенности, пришли в ужас. Темно в самом центре, на площади Ленина.

В целом в городе есть места, где прибор показывает ноль. Водители жалуются на сложность передвижения по улице Максима Горького, где не видно ни зги, не сказать бы крепче. Писать про это придется еще не раз.

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Не один год точно общественники и журналисты поднимают темы тотального озаборивания и повальной ликвидации пешеходных переходов. Начнем с заборов. В некоторых местах они действительно бывают нужны, но за последнее время их установка приобрела масштабы стихийного бедствия. Улицы утыканы серыми железяками. Цель их появления в самом появлении, никакой полезной функции они не несут. Зачем нужны километры ромбиков на улицах Юбилейной и Чудской посреди проезжей части, если встречные потоки движения и без того разделены зеленой зоной? Уверена, что каждый читатель может привести свои локации с бессмысленными загородками. Безопасность? Урбанисты давно трубят, что при ДТП машины отбрасывают секции на проходящих мимо пешеходов, и последствия часто печальны.

Зато ни на месяц не останавливается кипучая деятельность по ликвидации пешеходных переходов. ГИБДД стирает «зебры» с асфальта с какой-то звериной яростью. Несколько лет назад процесс начался с уничтожения параллельных переходов, потом их начали крушить вовсе. Вот один пример. Год назад за январь дважды водители сбивали пешеходов на переходе Пароменская — Горького. Оба раза в темное время суток (привет новым фонарям!) В обоих случаях в деле был замешал алкоголь. Дорожная полиция и городские чиновники к концу года с переходом расправились. Ездите, сколько хотите, не забудьте утопить педаль газа. Успокоение трафика? Нет, не слышали. «Вы не видели как один на этом переходе ребенка сбил? - после ликвидации перехода в соцсетях посыпалось много «благодарностей». - Как другой гнал от Рижского по встречке через два перехода? А я видела. Я тут живу. Страшно вспоминать до сих пор. Ещё страшнее подумать, что у таких гонщиков стало меньше поводов снизить скорость».

Псковичи возмущаются то по одному поводу, то по другому, но принимающие подобные решения живут, похоже, в какой-то параллельной реальности, в каком-то другом Пскове. В обычные дни до них не долетает ни грязь с улиц, ни раздражение из соцсетей. Между тем, чувство бессилия, охватывающее при выходе в город, работает лучше всякой агитации в ТикТоке.

Напоследок анекдот про «АвтоВаз». Лежит бывший директор на куче металлолома, руки за головой, во рту травинка — загорает. Одним глазом поглядывает, как суетится новый начальник. И тихонько себе под нос: «Говорил же, место проклятое. А мне "Руки из .опы, руки из .опы"».

Так и у нас. Или прокляли, или одно из двух.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #туризм #городская среда #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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