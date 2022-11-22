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Под местным наркозом

Межрайонные школы с одним предметником на два муниципалитета, окончательное закрытие оставшихся сельских учреждений с неминуемым отъездом из деревни последней молодежи, низведение роли родительских комитетов, заковывание педагогов в форменную броню при сохранении прежней зарплаты – обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера рассматривает возможные последствия от передачи школ на региональный уровень. Она уверена, что существующие проблемы мера не решит, а только добавит новых.

Очередной гвоздь в крышку гроба, внутри которого лежит местное самоуправление, забивают прямо сейчас. Госдума готовится принять законопроект, по которому школы перейдут из управления районных и городских властей в подчинение региональным. Подается это под соусом добровольности (добрая воля, понятное дело, предусмотрена только для более высокого уровня иерархии, то есть регионы смогут решать, принимать ли школы под свое крыло, у районов и, тем более, самих школ, никто спрашивать не собирается). А некоторые федеральные СМИ запели интересную песню про некие «сельские школы». Дескать, городское начальство с их обеспечением управится лучше, чем деревенское. Однако в законопроекте четко сказано про муниципальные школы, то есть про все, в том числе, городские. О них же говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин:

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень».

Во всем мире краеугольным камнем местных сообществ является церковь и школа, куда ходят дети примерно всех жителей. В нашей глубинке связка еще более жесткая: есть школа – теплится в деревне жизнь. Нет школы – все. Последняя молодежь уедет хотя бы в райцентр, поближе к месту учебы детей. Передача школ в подчинение на уровень выше именно по сельским школам ударит в первую очередь. Их теперь куда проще будет закрыть. Местным родителям и педагогам со своими-то маленькими начальничками еще можно пободаться, а с чужими силенок не хватит. Свои могут пойти на сохранение из жалости, а чужим важнее эффективность расходования бюджетных средств, чем судьбы конкретных людей. Править бал будет его величество Отчет-большому-начальнику, пока местное самоуправление будет дремать под новой дозой наркоза.

Куда сложнее станет родителям донести свое мнение о происходящем в системе образования. По тем же причинам. Куда ты его понесешь из Куньи или Гдова? В Псков? Ну, иди, смотри, не споткнись.

Влияние общества на процессы, происходящие в образовательных организациях, окончательно упадет до нуля. Все что останется родительским комитетам – проба под камеры школьных обедов, приготовленных заранее предупрежденными поварами.

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Мы это уже проходили. Передача здравоохранения на региональный уровень в разных регионах проходила без всякого федерального закона. В Псковской области она случилась немногим больше десяти лет назад. И вылилась в создание межрайонных больниц. На каждый муниципалитет кадров не напасешься. Нет условного лора в Новоржеве? Едешь в Пушкинские Горы. Когда тебе надо, к условному гинекологу в Красногородске не попасть, потому что принимает он в определенные дни, а по другим лечит опочанок. А так, получается, что все жители области формально могут попасть к специалисту.

Закон Мерфи гласит, что если может случиться что-то плохое, оно обязательно произойдет. При рассмотрении негативных эффектов от передачи школ на региональный уровень, невольно задумаешься о межрайонных школах. Уж не грядет ли их создание после свежей реформы? Допустим, нет в Усвятах химика, историка и учителя информатики – в определенный день класс грузится в автобус и едет изучать эти дисциплины в Невель.

Во-первых, не надо думать, что такое невозможно. Слово «невозможно» за последние месяцы потерялось где-то в словаре. Во-вторых, это может оказаться едва ли не единственным выходом в той нехватке педагогических кадров, в которой регион вязнет все сильнее и вот-вот потонет.

Псковская Лента Новостей не раз писала об остром дефиците школьных учителей. Несмотря на то, что в области есть педучилище и был педуниверситет (поглотивший его ПсковГУ продолжил подготовку по педагогическому профилю), их выпускники чаще предпочитают работе в псковских школах две других карьерных стратегии. Первые все-таки идут в учителя, но устраиваются в учреждения Москвы и Питера. Иногда сразу, иногда перетерпев дома на нищенской зарплате несколько лет ради опыта. Вторые сразу следуют совету Дмитрия Медведева: «Если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше». В пед изначально идут только ради корочки.

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Решение проблемы нехватки педагогов лежит в одной-единственной плоскости, имя которой – зарплата. Но поднимать ее не с чего. Даже в Пскове, живущем сытнее райцентров, готовы придумать «учительские коливинги», то есть отдать большие квартиры из маневренного фонда под совместное проживание молодых педагогов. Но только не поднять им зарплаты. Денег на это нет, это то, что мы постоянно слышим. Труд педагогов и так уже оплачивает региональный бюджет, направляя деньги в муниципалитеты. То есть с финансовой точки зрения ничего не поменяется. Районы не вздохнут с облегчением, а область не примет на себя тяжкое бремя. Затраты останутся ровно те же и выплачены будут из того же кармана.

Не надо также надеяться, что к чему-нибудь приведут многолетние разговоры о необходимости выровнять зарплаты педагогам в разных регионах. Что федеральному бюджету будет это легче сделать через десятки региональных, чем через тысячи местных. Во-первых, перед глазами пример медицины с теми же проблемами и отсутствием их решения. Во-вторых, федеральному бюджету сейчас точно не до учителей.

А вот чего станет больше, так это контроля и надзора. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов прямо говорит, что передача школ на федеральный уровень задумывается «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования». Если раньше родителям удавалось сделать выбор между основами православной культуры и светской этикой, то теперь куда бодрее пойдет внедрение «Разговоров о важном», начальной военной подготовки и единой школьной формы. Пока для учеников, а там и педагогов станет проще застегнуть на металлические пуговицы.

«Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд».

Юлия Магера