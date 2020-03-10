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Николай Рассадин Публикаций: 27
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Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Затягиваем пояса потуже

10.03.2020 15:34|ПсковКомментариев: 1

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

длинные выходные, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта. Но они не принесли людям радости. Пришла беда откуда не ждали. Страна вдруг разом послала на три буквы организацию ОПЕК и, тем самым, разом обрушила цены на нефть. Следом предсказуемом потянулся рубль. Он хоть и деревянный, но тонет на зависть другим. А впрочем, что в этом нового? Разве в первый раз такое? Сценарий этот для всех нас давно написан. А значит, снова нужно затягивать пояса потуже, в очередной раз сплотиться против мировой закулисы и верить в наступление лучших времен.

Теги: #рассадин
Источник: Псковская Лента Новостей
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