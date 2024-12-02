Общество

Новое меню в ресторане «Лёвенъ» станет более «понятным» для псковичей

Меню ресторана «Лёвенъ» сделали более понятным для псковичей, об этом рассказал в эфире передачи «Дело вкуса» на ПЛН FM (102,6 FM) бренд-шеф ресторана Евгений Васильев.

«На прошлой неделе появилось новое меню. Сделали его более понятным, меньше каких-то "удивительных" вещей. Оно понятное, простое и вкусное. Может, кому-то больше понравится, кому-то меньше. В целом мы постарались чуть большему количеству людей угодить. Не уходить в уникальность. Мы в первую очередь работаем для местных гостей. Стараемся сделать так, чтобы им было комфортно у нас находиться и есть», - рассказал Евгений Васильев.

Также бренд-шеф поделился, что рецепты в его голове появляются внезапно и экспромтом. Например, рецепты, которые использовали в очередном выпуске передачи «Готовим сами, как в ресторане» на ПЛН, кулинар придумал в 2 часа ночи.

«На эти программы рецепты получаются экспромтом: вот так будем готовить! Когда мы готовили завтраки, я их придумал в 2 часа ночи, перед съемками. Этот экспромт мне больше нравится, чем что-то заранее продуманное», - подчеркнул Евгений Васильев.