Общество

В Пскове самым активным днём «Чёрной пятницы» стал четверг — аналитики

Ноябрь славится своими распродажами, и «Чёрная пятница» — один из самых оживлённых периодов для шопоголиков и искателей выгодных предложений, который ежегодно длится до двух недель. Однако в этом году её скорее стоит называть «Чёрным четвергом», поскольку большинство покупок в интернет-магазине МегаФона пришлось именно на этот день недели.

Фото здесь и далее: МегаФон

В дни проведения «Чёрной пятницы» псковичи уделили шоппингу существенно больше времени, чем обычно. При этом, вопреки названию распродажи, самым активным днём недели стал четверг — 36% всех покупок за время акции совершали именно в этот день. Следующим по активности стал вторник, на который пришлось 18% приобретений. Пятница заняла лишь третье место с 15% от всего объёма покупок.

Несмотря на то, что распродажа проводилась в интернет-магазине МегаФона, большинство покупателей предпочитали приходить за товаром самостоятельно: только 20% выбрали в качестве способа получения товара доставку курьером, в том числе экспресс-доставку. Остальные 80% забирали товар в салоне.

Примечательно, что россияне уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришёлся на период с 11.00 до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к 20.00.

Кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 по числу продаж попали средства для защиты и ухода за гаджетами — в частности, стёкла и плёнки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами смартфонов, выбираемыми россиянами в дни «Черной пятницы» стали Apple, Samsung и Xiaomi. Среди наушников также лидировала продукция Apple, Xiaomi, а также наушники собственной торговой марки МегаФона — Stellarway.

Традиционно результаты «Черной пятницы» оказались выше, нежели итоги распродажи «11.11» (её еще называют «День холостяка»). Уже в первую неделю «Чёрной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи «11.11» на 17%, умных часов – в 6 раз, а наушников — в 5 раз.

«“Чёрная пятница” — отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Распродажа проходила в интернет-магазине МегаФона с 15 по 30 ноября. Со скидкой можно было приобрести не только гаджеты и аксессуары, но и различные подписки, страховки и антивирусы. Покупатели сэкономили на приобретённых товарах от 3% до 50% от обычной цены.

История «Чёрной пятницы» уходит корнями в XIX век, а само название день получил в 1966 в США, где распродажи начинались в последнюю пятницу ноября. Есть несколько версий, почему её назвали «чёрной»: согласно одной из них, так окрестили сильные пробки после Дня благодарения, который проводится в последний четверг ноября, другая версия связана с традицией в американском бухгалтерском учёте отмечать прибыль чёрным цветом.