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Михаил Ведерников и Александр Борисов возложили венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

В День Неизвестного солдата, 3 декабря, в Москве губернатор Псковской области, председатель попечительского совета Псковского регионального отделения РВИО Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В новости использованы фотографии пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Венок с надписью «От жителей Псковской области» был установлен почетным караулом перед Вечным огнем у Кремлевской стены. Затем глава региона вместе с другими представителями псковской делегации почтил минутой молчания память павших защитников Отечества.

В этот памятный для всей страны день в Александровском саду собрались сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от региона Наталья Мельникова, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель регионального отделения РВИО Александр Борисов, митрополит Псковский и Порховский Матфей, первый заместитель губернатора Денис Салий и другие официальные лица.

Цветы и венок от псковской делегации стали символом вечной памяти бессмертного подвига советских и российских воинов, погибших за свободу и независимость Родины.

В этот день торжественные мероприятия проходят во многих населенных пунктах Псковской области. Жители региона несут цветы к памятникам боевой славы и братским захоронениям.

В столице региона официальные лица области, военнослужащие, ветераны, общественники, учащиеся и жители Пскова почтили память защитников Родины, возложив цветы и гирлянды воинской славы к Могиле Неизвестного солдата на Площади Победы.

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В школах региона в памятную для всей страны дату проходят уроки мужества, тематические беседы и встречи, спортивные турниры.

День Неизвестного солдата, который ежегодно проходит в России 3 декабря, призван увековечить память о подвиге всех погибших за Отчизну воинов, чьи имена остаются неизвестными. Именно в этот в 1966 году в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.