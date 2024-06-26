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Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, передает агентство Рёнхап.

«Для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя я объявляю о введении военного положения», — приводит СМИ заявление главы государства.

Ночью Юн Сок Ёль провел экстренное совещание в своем офисе, после которого заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

В свою очередь, Командование военным положением в Южной Корее объявило о приостановке работы парламента и политических партий.

«Деятельность <...> политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются», — говорится в указе №1, подписанном генералом армии сухопутных войск республики Пак Ан Су.

По данным Associated Press, Юн Сок Ёль обвиняет оппозиционные силы страны в попытках получить контроль над высшим законодательном органом, симпатиях к КНДР и антигосударственных действиях, парализующих работу правительства.

В апреле в республике прошли парламентские выборы, по результатам которых ДПК получила 174 места из 300, тогда как ПНВ — 108.

Сообщается, что последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи (ДПК). В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.

Сам Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование из-за скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.

Первый в истории Южной Кореи импичмент президента произошел 9 декабря 2016 года, когда парламент страны проголосовал за отстранения от власти Пак Кын Хе, занимавшую должность главы государства с 2013 года, пишет РИА Новости.

Причиной стал коррупционный скандал, разразившийся в республике в октябре того же года. Тогда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе задержали в апреле 2017 года. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.