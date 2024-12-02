Общество

Свыше 40 тысяч обращений обработал ЦУР Псковской области за год

В рамках системы «Инцидент менеджмент» Центр управления регионом Псковской области за год обработал 40 841 обращение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.

Псковскому ЦУР 1 декабря исполнилось 4 года.

«ЦУР ежедневно помогает выстроить эффективную коммуникацию жителей с органами власти, выявить и решить проблемы, которые беспокоят граждан нашего региона», - отметили в центре.

За прошедший год центром проведено 10 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 864 администратора государственных пабликов. Вовлечённость жителей в государственные паблики увеличилась более чем в два раза: с 37% до 86%.

Наиболее частыми темами обращений стали: дороги (7 438 обращений), благоустройство (6 286 обращений), обращение с отходами (5 062 обращения), жилищно-коммунальное хозяйство (4 934 обращения) и здравоохранение (4 795 обращений).