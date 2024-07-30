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Блоги / Ульяна Лаблюк

Крайние вместо виновных

30.07.2024 09:23|ПсковКомментариев: 0

В последнее время участились случаи ухода детей и их поисков через соцсети и СМИ. «Бегунками» становятся несовершеннолетние самых разных возрастов. Любопытные и желающие исследовать мир малыши самовольно покидают дошкольные учреждения, найдя лазейку в заборе. Подростки уходят из дома, руководствуясь своими причинами и воспользовавшись отсутствием должного контроля со стороны взрослых. И те, и другие добавляют родителям седых волос. Только во втором случае нагоняй грозит самому беглецу, а в первом ответственность обычно несёт тот, кто не уследил - то есть, воспитатель. К сожалению, не все мамы и папы разбираются в том, откуда вообще у ребёнка появилась мысль куда-то уйти, не предупредив старших. И вместо поиска виновных назначаются крайние. А ведь понимание возможных причин подобного поведения могло бы предотвратить такие ситуации в будущем и не допустить их в настоящем.

 

Шли к мечте

25 июля из великолукского детского сада сбежали двое мальчиков семи лет. Во время дневной прогулки дошкольники отделились от группы и покинули территорию образовательного учреждения, дотянувшись до кнопки на калитке. Воспитатель заметила беглецов только тогда, когда их след почти простыл, и догнать не успела.

Родителей и правоохранительные органы тут же известили о случившемся, к поискам оперативно подключились волонтёры. Сотрудники детского сада тоже отправились шерстить окрестности, начав с места жительства одного из мальчиков. Там они застали бабушку, которая сообщила, что «дети только что приходили, но они от неё тоже убежали».

Детей нашли живыми и здоровыми спустя 3 часа после их побега. За это время юные великолучане протопали почти 5 км до остановки в деревне Баландино, где расположена конеферма — предположительно, ребята направлялись именно туда.

О подробностях произошедшего рассказали в администрации города и заверили, что по данному факту управление образования проведет служебную проверку, чтобы дать оценку действиям сотрудников детского сада.

Пользователи соцсетей, тем временем, уже нашли «виноватых». Подписчики местных пабликов жаждут расправы над воспитателем, которая не усмотрела за своими подопечными, обвиняют её в безалаберности, «безглазости», неторопливости, чрезмерном увлечении смартфоном и ещё не весть в каких смертных грехах.

Безусловно, часть вины лежит на сотруднице сада и её коллегах, ответственных за безопасное пребывание малышей в дошкольном учреждении. Но не только они причастны к произошедшему.

Не досмотрели, отвлеклись, не предупредили, не уберегли — от этого никто не застрахован. Особенно в случае, если упёртый карапуз твёрдо вознамерился совершить задуманное.

Оказывается, родители одного из сбежавших мальчиков знали, что тот затевал побег, якобы, он неоднократно говорил о своей «мечте». Судя по тому, что она исполнилась, родители благополучно пропустили всё это мимо ушей.

У воспитателя почти не было шансов предотвратить случившееся. Возможно, зная о намерении конкретного ребёнка, она уделяла бы ему чуть больше внимания, чем остальным. Но, судя по всему, такой информацией не обладала.

Дети убегают даже из дома, и родители не всегда могут вовремя заметить пропажу единственного ребёнка. Что уж говорить о детсадовской группе, в которой пара десятков карапузов и всего один взрослый, обязанный следить сразу за всеми. Глаза у него всего два, и обзор на 360 градусов крайне затруднён. Поэтому если ребёнок захочет скрыться из поля зрения, он это сделает. Стоит на пару минут отвернуться — и всё, ищи ветра в поле.

Подобные случаи не редкость. К примеру, в начале 2022 года в Пскове зафиксировали сразу два побега детей из дошкольных учреждений. 24 января два пятилетних ребенка ушли из детского сада и через весь город отправились на автобусе в гости к своему другу. Спустя три дня трехлетний мальчик решил самостоятельно добраться из сада домой.

Тогда общественность, как и полагается, заговорила об отсутствии должных мер, направленных на пресечение подобных ситуаций, о ненадёжных заборах, невнимательных воспитателях, а заодно о невозмутимости прохожих, в толпе которых затерялись маленькие дети. Руководство и воспитателей детских садов, которые проворонили ребят, привлекли к ответственности, а городские власти ринулись усиливать меры антитеррористической безопасности: активнее заменять и устанавливать ограждения, подключать видеокамеры в детских садах.

На мой взгляд, в подобных историях важно именно то, как контролируется вход-выход на территорию учреждений, предполагающих пребывание в них детей. И именно пробелы в безопасности должны сейчас стоять на повестке, а не наказание несчастного воспитателя. Почему великолукские дети смогли свободно выйти на улицу? Почему кнопка на калитке установлена на высоте, до которой способен дотянуться ребёнок? О том, что вход не контролируется специально обученным человеком, и говорить нечего — наличием квалифицированной охраны сегодня могут похвастаться далеко не все бюджетные образовательные учреждения.

Вопросы, конечно, есть и к сотруднице, которая заметила, но «не смогла догнать» беглецов. Но дети, действительно, могли действовать быстро и решительно, а воспитатель вряд ли имеет спортивный разряд по лёгкой атлетике. К тому же, на её попечении на тот момент оставались другие малыши, бросить которых она не имела права.

Разговоры, а не порка

Что теперь ждёт воспитателя и других сотрудников учреждения, которые не досмотрели за мальчишками? Скорее всего, дисциплинарные взыскания, увольнения или какие-то иные наказания — вердикт вынесет специальная комиссия. Безусловно, должна быть дана соответствующая оценка всем работникам сада, территория которого не защищена должным образом. Но разбираться следует не только с ними.

В подобных ситуациях почему-то принято сваливать всю вину на учреждение, где пребывал ребёнок. Однако ответственность за детей, где бы те ни находились, в первую очередь несут их родители.

Именно они должны учить своё чадо дисциплине и доступным языком объяснять, чего ни в коем случае нельзя делать. Психологи, к примеру, советуют изучать правила безопасности на примерах сказок «Колобок» и «Волк и семеро козлят». Напомню сюжет первой: герой сбежал из дома, катился по дорожке и вступал в разговоры с каждым встречным, что привело к гибели. Во второй беда случилась из-за того, что козлята впустили в дом незнакомого волка. Чтение и обсуждение этих сказок с детьми поможет легче донести до них прописные истины, объяснить на ярких примерах, почему нельзя уходить из группы или с прогулки без разрешения воспитателя, покидать дом без сопровождения родителей.

Разговоры на «взрослом» языке, скорее всего, должного эффекта не дадут. Разного рода беседы о рандомных злых дядях и тётях, опасных дорогах и невнимательных водителях крайне не рекомендуются. Скорее всего, малыши всё это забудут уже через пару минут, так как в силу возраста не умеют оценивать риски и делать выводы.

Мальчики, на прошлой неделе отправившиеся на прогулку по Великим Лукам, находятся уже во вполне осознанном возрасте, в сентябре явно сядут за парты. Но сказок в детстве то ли не читали, то ли неправильно их усвоили, раз ушли сперва от воспитателя, после от бабушки. Они почему-то до сих пор не знают, что по улицам можно ходить только в сопровождении взрослых. И, возможно, совершат новый побег, как только подвернётся случай. Особенно, если причины первого останутся не выясненными.

Почему мальчики это сделали? Просто хотели посмотреть на лошадей, или им не нравится в детском саду? Осознанно хотели «насолить» воспитателю или показать родителям, насколько они взрослые и самостоятельные? Только найдя ответы на эти вопросы, можно понять, как вести себя с ребёнком, чтобы он не убежал снова. И одной крапивой или ремнём проблему не решить. Нужно сесть и поговорить по душам на «детском» языке, а не отшлепать/поставить в угол/лишить компьютера. Наказание имеет место быть, но только если ребёнок совершает плохой поступок осознанно, при этом «санкции» должны быть соразмерны провинности. Физическое насилие лучше навсегда исключить из воспитательного процесса.

Дом — моя крепость

К сожалению, многие взрослые сегодня ведут себя, как малые дети, не способные выстраивать причинно-следственные связи. В итоге юное поколение творит, что хочет, а крайними остаются воспитатели (или учителя), труд которых сегодня никем не ценится. Тем, кто работает в современных детских садах и школах, впору ставить памятники. Мало того, что за такую важную и сложную работу платят гроши, благодарности ни от кого не дождёшься, так ещё и все шишки в случае чего летят в сторону педагогов.

Пользователи соцсетей, которые призывают увольнять «проштрафившихся» воспитателей, не задумываются о том, что будет после. Кто придёт на место уволенных? Очереди из желающих работать в детских садах, как и в школах, не стоит. Педагогов катастрофически не хватает, а если и оставшиеся, работающие на износ на пару ставок, разбегутся — всё, пиши пропало. Садики закроются, с детьми придётся сидеть самим родителям. Смогут ли они выполнять хоть часть функций, которые героически берут на себя сотрудники детских садов?

Для чего вообще придуманы такие учреждения? Для того, чтобы было куда спихнуть детей, пока родители занимаются своими делами. На мой взгляд, это основная функция дошкольных организаций, что бы там ни говорили о необходимости подготовки к учёбе, развитии, умении взаимодействовать с социумом. Когда маме и папе некогда заниматься своими чадами, они передают их чужим людям, заодно перекладывая на тех ответственность. Утром сдали в сад — и взятки гладки, до вечера оно «не наше».

Да, государство таким образом помогает семьям, которые вынуждены тратить всё своё время на зарабатывание денег. У некоторых родителей просто нет иного выхода. Но решение о пополнении принимали они сами, так почему же отвечать за потомство в дальнейшем должен кто-то другой? Почему воспитывать детей должны сады и школы, а не те, кто дал им жизнь? Справедливости ради: дома, под присмотром мамы, как ни крути безопаснее, чем где-либо ещё.

Обсуждая побег юных великолучан, многие с ностальгией вспомнили, как в детстве сами сбегали из садов, прогуливали уроки, покидали на несколько суток отчий дом. По возвращению получали хорошенькую порцию ремня от родителей и сутки напролёт проводили в углу. И, мол, ничего, все живы-здоровы, и порка была не лишней. При этом никто не учитывает, что 20-30 лет назад окружающий мир не нёс в себе столько опасностей (хотя бы потому, что машин на дорогах было в разы меньше). А тот самый ремень, вполне возможно, нанёс непоправимый вред психическому здоровью. И сегодня этот взрослый, что в детстве был «бегунком», готовится устроить взбучку своему ребёнку, самовольно отправившемуся на прогулку.

Можно бесконечно хаять воспитателей, проморгавших беглецов, администрацию, не построившую надёжный забор по периметру, прохожих, не обративших внимание на малышню без присмотра. Да только вина всё равно лежит на родителях, которые перекладывают на чужие плечи ответственность по воспитанию своих детей и считают, что растить будущее страны должно государство. Найти крайних в случае чего так гораздо проще.

Всё сказанное выше — мое сугубо личное мнение, которое может не совпадать с вашей точкой зрения. Тем интереснее было бы узнать, что думаете вы. Пишите в комментариях — дискуссия по такой важной и социально значимой теме важна и, возможно, будет способствовать решению проблемы.

Ульяна Лаблюк

Теги: #детский сад #дети #побег
Источник: Псковская Лента Новостей
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