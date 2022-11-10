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Общество

Ребенок в детсаду: есть ли повод для тревоги

10.11.2022 11:49|ПсковКомментариев: 0

Пока ребёнок находится дома или гуляет во дворе, он находится под контролем родителей. Когда же малыш отправляется в детский сад, ответственность за его жизнь и здоровье несет образовательное учреждение. Но в некоторых случаях о мерах безопасности начинают задумываться только тогда, когда «жареный петух клюнет».

Псковская Лента Новостей выяснила, как изменилась ситуация в детских садах Пскова после историй с побегами воспитанников, каким учреждениям выделили деньги на установку видеонаблюдения и ограждений, и что думают об этом родители.

 

Деньги выделяются

В начале года в Пскове зафиксировали сразу два случая, когда дети самовольно покинули дошкольные учреждения. 24 января два пятилетних ребенка ушли из детского сада и через весь город отправились на автобусе в гости к своему другу. А спустя три дня трехлетний мальчик решил самостоятельно добраться из сада домой.

Тогда общественность возмутило отсутствие должных мер, направленных на пресечение подобных ситуаций, и невозмутимость прохожих, мимо которых передвигались дети. Руководство и воспитатели детских садов, которые проворонили ребят, были привлечены к ответственности, а городские власти задумались об усилении мер по антитеррористической безопасности.

Трагедий, подобных той, что случилась в апреле 2022 года в Ульяновской области, в Псковской области не было и, хочется верить, никогда не произойдет. Тогда мужчина с ружьем напал на детский сад «Рябинка». Погибли двое детей и одна из сотрудниц детсада, а сам нападавший покончил с собой. Охраны в учреждении не было. Стрелок зашел через парадную дверь. Сотрудница, которая в этот момент мыла крыльцо, остановить его не смогла.

После подобных инцидентов традиционно заходит речь о необходимости усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах, привлечении Росгвардии к охране учебных заведений. «Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована, — в детском саду», — отмечала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Но квалифицированной охраны в таких учреждениях по-прежнему нет, однако о безопасности там всё-таки думают. В Пскове после инцидентов со сбежавшими с детьми и на фоне происходящего в стране стали активнее заменять и устанавливать ограждения и видеокамеры в детских садах. И в целом серьёзнее подходить к вопросу антитеррористической защищённости.

В частности, в 2022 году образовательным учреждениям выделили из городского бюджета 1 901 800 рублей на видеонаблюдение. На оснащение воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию и ограждение, было потрачено 6 118 500 рублей. В частности провели работы по устройству ограждения школы-интерната на улице Советской Армии и детского сада №28 «Искорка», откуда и сбежали дети. Еще 442 500 рублей направили на монтажные и пусконаладочные работы тревожной сигнализации.

А после того, как псковичка пожаловалась на сайте губернатора на отсутствие нормальной калитки с домофоном в детском саду № 26, нашлись деньги и на эти цели. По словам женщины, калитка закрывалась только на замок, который родители постоянно срывали, а детская площадка находится непосредственно рядом с дорогой, где ходят люди. «Не дай бог, кому-нибудь придет в голову перелезть через забор и схватить ребенка», - переживала женщина.

Городские власти довольно быстро отреагировали на обращение, управление образования администрации Пскова вынесло на очередную сессию городской Думы предложение о выделении детсаду средств. В итоге решено направить на установку калитки с автоматическим управлением системы доступа 189 054 рублей, она появится до конца года. Также в реестр первоочередных мероприятий управления образования на плановый период 2023-2024 годы внесена потребность в выделении денег на устройство ограждения детского сада № 26.

Забор дешевле охраны

Мы пообщались с родителями детей, посещающими детские сады Пскова, и узнали, удовлетворены ли они существующими мерами безопасности. Дочь Юлии Андреевой ходит в детский сад № 24, где родители около года назад отказались от «живой охраны» в пользу камер видеонаблюдения и забора с домофоном. «От него толку больше, чем от деда-чоповца на входе по два часа утром и вечером. К тому же, он был за счёт родителей, стоил 120 рублей с ребёнка в месяц», - поделилась псковичка.

Камеры и забор были установлены силами дошкольного учреждения. Теперь у каждого родителя есть ключ, и в сад попадают только те, кто должен. Родителей постоянно предупреждают, что нельзя открывать дверь и пропускать чужих. «Деду же было всё равно. Уровень безопасности, наверное, стал лучше, но без платного приложения в виде деда на входе», - считает Юлия. Кроме того, детский сад № 24 ограждён высоким забором, через который на территорию не смогут проникнуть посторонние. Детям из сада тоже не выбраться самовольно, так как кнопка домофона установлена высоко, а перелезть через забор они не смогут.

Отказались от услуг частного охранного предприятия и родители воспитанников детского сада № 5 «Академия детства», расположенного на улице Звёздной. Учреждение построено недавно, там есть ограждение, кнопка домофона, вход возможен только при наличии ключа или по звонку на пост. «Раньше пользовались услугами охранной организации на платной основе, но многие родители отказывались платить - около 200 рублей в месяц», - поделилась Диана Архипова, ребенок которой посещает это дошкольное учреждение. По её словам, охранниками были пенсионеры, которые не внушали доверия. Сейчас в саду установили кнопку быстрого реагирования и видеокамеры. Правда, в течение дня за ними никто не следит, так как нет соответствующей ставки, заметила Диана.

На собраниях в «Академии детства» проводят беседы с родителями, чтобы те были бдительными, не пускали посторонних при входе в сад. Исключить случаи побегов малышей помогает высокий забор и строгие воспитатели, мимо которых муха не проскочит.

А на территории детского сада № 29 имеется калитка, которую запирают ключом с 9 до 17:00. «Домофоны только на дверях в сам сад, чтобы попасть туда во внеурочное время, надо звонить по телефону, тогда пустят на территорию», - отметила Ангелина Колесникова, сын которой ходит в это учреждение. Охраны и видеонаблюдения в детском саду пока нет, но совсем недавно там поменяли ограждение.

Псковичка Анастасия Иванова поначалу хотела отправить сына в детский сад № 45, однако планы пришлось поменять из-за переезда. «Но сразу же, как только записали ребенка, оттуда позвонили, рассказали о порядках, антитеррористических мерах, что к ним можно попасть только через домофон на калитке, либо по звонку воспитателю на телефон», - рассказала горожанка.

Сейчас её ребёнок переведён в детский сад № 34, где меры безопасности ни чем не хуже. В прошлом году псковичку немного смутило то, что ограждение у детсада есть, но калитка открыта до 9 утра - зайти мог любой желающий. Теперь её стали закрывать, заведующая выдала родителям ключи, при желании они также могут сделать копии для второго члена семьи. У администрации учреждения имеются списки лиц, которые могут привести или забрать ребенка, при возникновении каких-либо сомнений сотрудники смотрят паспортные данные и проверяют, знает ли ребенок этого человека, пойдет ли к нему.

«Теперь мы всегда заходим по домофонным ключам. На территорию садика сейчас просто так не попадешь, как было раньше», - заверила Анастасия. Кроме того, в учреждении имеются необходимые планы эвакуации на случай пожара или угрозы террористического акта, регулярно проводятся беседы с детьми и взрослыми по теме безопасности, тренировки по эвакуации персонала и детей в случае угрозы возникновения ЧС. «В целом я очень довольна», - подытожила псковичка.

Гарантированная безопасность

А как обстоит дело с обеспечением безопасности в других дошкольных учреждениях города? В детском саду № 1 «Аистёнок» установлено видеонаблюдение, ограждение и калитка с домофоном. «Ограждение сплошное, двухметровой высоты. Всё необходимое было установлено еще при строительстве. У нас относительно новый сад», - отметили в учреждении.

В детском саду № 2 на улице Боровой тоже есть видеонаблюдение и ограждение. Камеры смонтировали этим летом за счет бюджетных средств. Калитка закрывается на замок, ключ от которого есть только у сотрудников. Приходящие родители звонят на телефон педагога, и тот выходит навстречу.

В детском саду №5 на Октябрьском проспекте установлены домофонные двери на всех трёх входах в учреждение. Код знают только родители и администрация учреждения. Также имеется видеонаблюдение, благодаря которому просматривается вся территория. По периметру установлено ограждение и кодовый замок на нём.

Также в детском саду ведется журнал визуального осмотра объекта и прилегающей территории. «Ежедневно не менее четырех раз проходим всю территорию учреждения, записываем результаты в журнал. После дежурный администратор ставит свою подпись, гарантируя безопасность территории и всех помещений», - пояснили в детском саду № 5.

Цель данного обхода — проверка безопасности. Сотрудник смотрит, закрыта ли калитка, не подброшен ли на территорию неизвестный предмет, нет ли подозрительных людей поблизости.

В учреждении рассказали, что лишь однажды во время обхода был замечен подозрительный предмет. Детей моментально эвакуировали, вызвали полицию. «Буквально через минуты 2 приехали соответствующие службы, сделали осмотр — это оказался кошелёк. Сказали, что мы молодцы», - подчеркнули в детском саду. А недавно там провели текущий ремонт, в ходе которого установили кнопку экстренного вызова полиции.

В настоящее время не все детские сады города укомплектованы всем необходимым для безопасности воспитанников и персонала. Где-то пора поменять забор или установить новую калитку, где-то пока отсутствуют видеокамеры. Однако в администрации Пскова заверили, что в 2023 году работа по обеспечению в муниципальных образовательных учреждениях антитеррористической защищенности продолжится, и деньги выделят из бюджета.

Ульяна Ловыгина

Теги: #детский сад #безопасность #охрана #дети #дошкольники
Источник: Псковская Лента Новостей
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