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«Подстрочник» c Борисом Елкиным. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 5 марта. Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с ним масштабные ремонтные работы на дорогах Пскова и области, оценил состояние дорожной сети, поговорил о перспективах ее развития и о положении дел в транспортной сфере региона.

Практически каждый год ранней весной вместе со снегом в регионе тает асфальт на дорогах. Нынешняя весна, увы, не стала исключением, хотя в этом году переходов через ноль, казалось бы, было не так много. Это объективно изменчивая температура так негативно влияет на дороги или все-таки дело в некачественных дорожных работах и материале?

Подробнее об этом и многом другом рассказал Борис Елкин.