АвтоМир / Дороги

В Псковской области разыграны три крупных дорожных контракта

АО «АБЗ-Дорстрой» займется ремонтом участка автодороги Псков – Гдов – Сланцы с мостом. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок. Поступила только одна заявка, и она соответствует требованиям. Стоимость контракта составит 582 млн 377 тыс. 764 рубля.

Смотрите также Около 25 километров дороги в Пушкиногорском районе отремонтируют за 430 млн рублей

Подрядчик должен выполнить ремонт на участках км 100+400 – км 103+200, км 103+200 – км 114+800, км 132+700 – км 149+429, а также обновить мост через реку Куна в Гдовском районе. Предстоит сделать ремонт покрытия, существующих пересечений и примыканий, искусственных сооружений и автобусных остановок, нанести разметку.

Завершить работы на участке км 103+200 – км 114+800 планируется до 10 декабря 2021 года. Еще два участка и мост через реку Куна отремонтируют до 12 августа 2022 года.

Компания «АБЗ-Дорстрой» в 2021 году выполняла работы на самом крупном объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года – двух участках автодороги Псков – Гдов общей протяженностью 22,2 км. Первый участок с 86-го по 100-й км проходит через деревни Залахтовье, Спицино, Замогилье, Рубцовщина, второй - объезд города Гдова, автодорога Псков - Гдов 114-го по 123-й км. Стоимость работ - 420 млн рублей.

Определен победитель еще одного крупного дорожного аукциона на ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы на участках км 0+000 – км 12+000, км 12+000 – км 24+639 в Пушкиногорском районе. Победителем стало ООО «Автомобильные Дороги Пскова» с предложением 429 млн 845 тыс. 556 рублей. Второе место заняла заявка ООО «Дорожный отряд», предложенная цена составляла 430 млн 045 тыс. 556 рублей.

Провести ремонт на участке км 0+000 – км 12+000 подрядчик должен до 9 августа 2022 года, на участке км 12+000 – км 24+639 – до 30 июля 2023 года.

Также завершился открытый конкурс на ремонт автомобильной дороги Порхов - Успенье на участках км 1+830 -км 14+413, км 14+413- км 27+503, км 32+193 - км 40+140, км 42+500 - км 49+940, км 53+525- км 55+127, км 55+550- км 63+830 в Порховском и Дедовичском районах. Поступила лишь одна заявка, и она соответствует требованиям. Заявку подало АО «БУЕР», цена контракта составит 844 млн 624 тыс. 146 рублей. Завершить работы на двух участках подрядчик должен до 5 августа 2022 года, на остальных – до 7 августа 2023 года.