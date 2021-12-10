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Подземный переход в Великих Луках собираются достроить к лету 2022 года

Подземный переход в Великих Луках планируют достроить к лету 2022 года. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«К сожалению, нужно признать, что строительство затягивается. Тому есть две причины. Прежде всего, объективно были проблемы, связанные с проектированием. Поплыли грунты, поэтому в процессе работ пришлось делать паузу, проводить дополнительные изыскания, вносить корректировки в проект. Это значительно сдвинуло сроки сдачи объекта», - отметил Михаил Ведерников.

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Глава региона заметил, что переход строит подрядчик, который возводит новую школу на улице Заслонова. «Оба объекта проблемные, подрядчик явно не рассчитал свои силы и сорвал все возможные сроки. Обе стройки сопровождаем в ручном режиме, в настоящий момент ищем субподрядчиков, которые помогут закончить работы в ближайшее время», - добавил губернатор.

По его словам, школа должна будет встретить своих первых учеников в 2022 году.