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Борис Елкин: Лишь треть пассажирских перевозок в Пскове являются не убыточными

Объем субсидирования предприятий-перевозчиков из областного бюджета с 2013 года остается практически неизменным (от 250 до 280 млн. рублей в год) и не перекрывает потери в доходах предприятий, возникающие в результате государственного регулирования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление сегодня, 31 октября, на 36-й сессии Псковского областного Собрания в ходе парламентского часа, посвященного организации пассажирских перевозок в регионе, сделал председатель областного комитета по транспорту и дородному хозяйству Борис Елкин.

По его словам, на сегодняшний день лимиты субсидий на обеспечение затрат по регулируемым межмуниципальным маршрутам позволяют погасить перевозчикам лишь 61 % фактических затрат, а по муниципальным маршрутам 29%.

«В 2019 году по сравнению с 2018 годом структура прибыльных/убыточных маршрутов по Пскову существенно не изменилась. Процент прибыльных маршрутов составляет всего 33% от общего количества маршрутов», - добавил Борис Елкин.

Он подчеркнул, что по этим причинам сложилась проблема роста кредиторской задолженности государственных предприятий и сильной изношенности подвижного состава, что в свою очередь привело к снижению технической надежности и безопасности пассажирского транспорта.