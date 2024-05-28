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Движение транспорта на время велосоревнований ограничат в Пскове 15 июня

Движение транспорта на время велосоревнований ограничат в Пскове 15 июня. Как сообщается в постановлении администрации Пскова №959 от 29 мая 2024 года, ограничение вводится в связи с проведением первенства города Пскова по велосипедному спорту, посвященного Дню России, на призы победителя Велогонки мира Юрия Захарова.

Будет введено временное прекращение движения автотранспорта по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой, улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Спортивной, улице Спортивной на всем ее протяжении с 10.00 до 15.00.

Будет запрещена остановка, стоянка транспортных средств по маршруту проведения соревнований (улица Кузнецкая на участке от площади Победы до улицы Спортивной, на улице Спортивной на всем ее протяжении, на улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса с четной и нечетной стороны, улице Яна Фабрициуса на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой) с 10.00 до 15.00 15 июня.

Будет закрыто движение общественного транспорта по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой. Автобусы будут следовать по измененной схеме: