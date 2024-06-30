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АвтоМир / Официально

Таксисты просят отложить оформление полиса ОСГОП до 2028 года

02.07.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Общественный совет по развитию такси попросил Госдуму и Минтранс отложить до 2028 года вступление в силу закона, согласно которому водители такси должны будут оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП). Авторы письма считают, что новые требования ускорят отток водителей из отрасли.

Изображение от wirestock на Freepik

Требование обязательного наличия ОСГОП у перевозчиков вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

«Сейчас в ряде таксопарков примерно 30% машин работают в доставке. Водителям это выгоднее, чем возить пассажиров: не надо ОСАГО, не потребуется ОСГОП, нет проблем с оформлением путевых листов и прохождением медосмотров, не надо раз в полгода проходить техосмотр. Доход получается таким же, как от работы в такси, а проблем значительно меньше», — рассказала автор письма, председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Она подчеркнула, что дальнейший отток водителей из такси усугубит дефицит кадров, а из-за этого подорожают тарифы на перевозку. Поездка, которая сейчас обходится пассажиру в 1 тысячу руб. поднимется до 1,3 тысячи рублей, пишут «Известия».

ОСГОП ориентирован прежде всего на юридические лица, в то время как в такси работает большое число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, отметил руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

Полис ОСГОП для такси будет стоить примерно 2,6 тысячи рублей, напомнили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).
 

Теги: #такси
Источник: Псковская Лента Новостей
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