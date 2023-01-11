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Уголовное дело возбудили по факту избиения водителя снегоуборщика под Псковом

Уголовное дело возбудили по факту избиения водителя снегоуборочного трактора между домами №3а и №4 на улице Владимирской в деревне Родине Псковского района, инцидент произошёл 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Скриншот видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

Уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений) возбудили по инициативе прокуратуры Псковской области. Фигурант дела - безработный 44-летний пскович, который из хулиганских побуждений, используя незначительный повод (водитель трактора не смог пропустить автомобиль злоумышленника), причинил побои работнику ООО УК «Псковжилсервис», который убирал снег во дворе дома.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.

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Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по данному факту.

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Позже стало известно, что личность нападавшего удалось установить. Он сам приехал в отдел полиции.