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Избитый псковский водитель снегоуборочного трактора находится в травмпункте

Избитый сотрудник управляющей компании «Псковжилсервис» - водитель снегоуборочного трактора - находится в травмпункте. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Андрей Тарасов.

Скриншот видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

«Пока ещё в травмпункте. Решается вопрос, там сотрясение головного мозга. Водитель неадекватный. Он ехал по одностороннему движению против движения, а трактор выезжал со двора. И он хотел, чтобы трактор освободил ему место для проезда. Тракторист попросил наоборот – сдать обратно. Вот он вышел, вытащил водителя и начал избивать», - сказал Андрей Тарасов.

Собеседник ПЛН уточнил, что после травмпункта будет подано заявление в полицию. «После травмпункта поедем подавать заявление обязательно. Такие люди должны быть наказаны», - заключил он.

Инцидент произошел сегодня, 10 января, в проезде между домами №3а и №4 на улице Владимирской.