Экономика

Псковичей приглашают за деликатесами от «Деревни Соловьи»

Сегодня, 25 сентября, спешите в фирменный магазин «Деревня Соловьи» на ул. Ижорского батальона, 5.

Здесь вы сможете приобрести вкуснейший деликатес - шейку пикантную по цене, сниженной на 10%!

Шейка пикантная - это шейная часть свинины, приправленная специями. Она прекрасно смотрится на столе в тонкой нарезке.

Кроме того, до 29 сентября во всех магазинах сети «Деревня Соловьи» продолжается акция на свиной карбонад и окорок.

В частности, карбонад б/к стоит 323 руб./кг. Стоимость окорока б/к составляет 275 руб./кг.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9