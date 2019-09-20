Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обувь для осенней непогоды
Дом от А до Я
и снова #Пушкинбал
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Кооперация производства и науки
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
все о текстильном ПЭТ
 
 
 
ещё Экономика 20.09.2019 14:260 Рядом с домом: «Деревня Соловьи» открыла еще один магазин в Пскове 25.09.2019 14:181 Псковичей приглашают за деликатесами от «Деревни Соловьи» 24.09.2019 10:030 В Госдуме предложили меры по увеличению региональных бюджетов 24.09.2019 08:210 Размер госдолга регионов России опустился ниже 2 трлн 23.09.2019 14:511 ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд рублей 23.09.2019 14:130 Путин указал Медведеву на неритмичность расходования средств бюджета
 
 
 
Самое популярное 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 23.09.2019 14:155 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 23.09.2019 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 23.09.2019 10:190 Обнаружен труп пенсионера, ушедшего за клюквой в Пустошкинском районе 22.09.2019 22:411 Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковичей приглашают за деликатесами от «Деревни Соловьи»

25.09.2019 14:18|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 25 сентября, спешите в фирменный магазин «Деревня Соловьи» на ул. Ижорского батальона, 5.

Здесь вы сможете приобрести вкуснейший деликатес - шейку пикантную по цене, сниженной на 10%!

Шейка пикантная - это шейная часть свинины, приправленная специями. Она прекрасно смотрится на столе в тонкой нарезке.

Кроме того, до 29 сентября во всех магазинах сети «Деревня Соловьи» продолжается акция на свиной карбонад и окорок.

В частности, карбонад б/к стоит 323 руб./кг. Стоимость окорока б/к составляет 275 руб./кг.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #скидки #соловьи #деликатес
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 50 человек
25.09.2019, 15:490 У нас нет ничего - псковичи просят установить детскую площадку для детсада на Яна Райниса 25.09.2019, 15:420 Tele2 выходит на биржу 25.09.2019, 15:350 Платное медобслуживание в Пскове станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25.09.2019, 15:270 Владимир Яников встретился с жителями деревни Самолва
25.09.2019, 15:230 В Псковской области клуб охотников и рыболовов заплатит 800 тысяч рублей за неуплату штрафа в срок 25.09.2019, 15:210 Библиотеки Пскова приглашают на бесплатные кинопоказы фестиваля «Книжная яблоня» 25.09.2019, 15:140 Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки 25.09.2019, 15:120 В Псковском городском суде продолжается допрос свидетелей обвинения по делу Кузнецова
25.09.2019, 14:541 Замглавы администрации Пскова о ремонте технического лицея: Таких денег у нас просто нет 25.09.2019, 14:450 Стало известно, куда россияне смогут дешево слетать на Новый год 25.09.2019, 14:380 Группы RaZmotchiki Katushek & СККУП выступят в псковском клубе «ТИР» 27 сентября 25.09.2019, 14:320 «Двое на одного» с Александром Коноваловым. ВИДЕО
25.09.2019, 14:290 Концерт, посвященный Международному дню пожилых людей, пройдет в ПОУНБ 4 октября 25.09.2019, 14:181 Псковичей приглашают за деликатесами от «Деревни Соловьи» 25.09.2019, 14:080 Очередное заседание комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков пройдет 14 октября 25.09.2019, 14:000 С этим придется мириться - на территории многих псковских школ не смогут сделать парковочные места
25.09.2019, 13:450 Победители турнира по футболу памяти Михаила Хренова в Великих Луках определятся 27 сентября 25.09.2019, 13:340 Эксперты ответили на вопрос, может ли оказывающая бесплатную юридическую помощь организация претендовать на поддержку со стороны администрации 25.09.2019, 13:342 У псковского центра образования «Подросток» появился новый руководитель 25.09.2019, 13:260 Магнитная буря обрушится на Землю 28 и 29 сентября
25.09.2019, 13:160 Минтруда назвал Псковскую область в числе лидеров по обучению людей предпенсионного возраста 25.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Александром Коноваловым 25.09.2019, 12:520 Трудовая инспекция Псковской области: 10 причин обратиться к нам с жалобой 25.09.2019, 12:430 Детский фонд объявил о старте акции «Вторая жизнь вещам»
25.09.2019, 12:330 В Псковской области в октябре ожидают потепление 25.09.2019, 12:216 Депутаты требуют максимально сохранить деревья при реконструкции улицы Фабрициуса в Пскове 25.09.2019, 12:110 Для родственников осужденных ИК-6 состоялся день открытых дверей 25.09.2019, 11:580 МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
25.09.2019, 11:560 Псковский почтовик принял участие в московском марафоне в составе сборной предприятия 25.09.2019, 11:510 С начала 2019 года на горячую линию Отделения ПФР обратились 4800 жителей Псковской области 25.09.2019, 11:472 Глава Линовской волости Пыталовского района незаконно трудоустроила мужа 25.09.2019, 11:380 В России могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам
25.09.2019, 11:320 Александр Коновалов станет гостем программы «Двое на одного» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 25.09.2019, 11:290 Прокуратура Псковской области признала законным возбуждение уголовного дела за получение взятки сотрудником УФСИН 25.09.2019, 11:220 Николай Хондзинский стал стипендиатом правительства России 25.09.2019, 11:210 Матвиенко переизбрана главой Совета Федерации
25.09.2019, 11:161 В октябре вступают в силу ограничения на рыбную ловлю в Чудско-Псковском озере 25.09.2019, 11:040 Володин предлагает поменять порядок выделения средств регионам 25.09.2019, 11:020 Более 200 военнослужащих десантировали под Псковом 25.09.2019, 10:560 Почта России приступает к модернизации 3 тысяч отделений почтовой связи по всей стране
25.09.2019, 10:480 Дураков нет - директор УК «Псковжилсервис» о начале отопительного сезона, нарушениях и аварийных ситуациях 25.09.2019, 10:240 К водителям-лихачам в Эстонии применят «успокоительные остановки» 25.09.2019, 10:080 Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове 25.09.2019, 10:060 МВД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости
25.09.2019, 10:030 Сюрприз ожидает псковичей на Дне открытых дверей в Банке России 25.09.2019, 09:570 Псковичей приглашают на юбилейный творческий вечер Валентина Курбатова 25.09.2019, 09:460 Всероссийский день приема родителей дошкольников пройдет в Пскове 25.09.2019, 09:410 Урок йоги для начинающих бесплатно проведут в «Супер фитнес»
25.09.2019, 09:390 10 проектов псковских НКО, направленных на укрепление межнационального единства, получили материальную поддержку из областного бюджета 25.09.2019, 09:300 Как приобрести автомобили Skoda Rapid на выгодных условиях? 25.09.2019, 09:250 Среднюю зарплату инженера по ремонту оборудования в Пскове выяснили эксперты 25.09.2019, 09:180 Три автомобиля горели за сутки в Псковской области
25.09.2019, 09:120 Ручную гранату нашли в центре Пушкинских Гор 25.09.2019, 09:080 Пенсионер получил ожоги при пожаре в великолукской деревне Жестки 25.09.2019, 09:040 Водитель «Нивы» сбил пешехода на «зебре» в Острове 25.09.2019, 08:550 Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных
25.09.2019, 08:460 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выше эпидпорога на 2% 25.09.2019, 08:320 Археологи начали исследование городского вала в Опочке 25.09.2019, 08:240 Центробанк покажет по ТВ рекламу о мошенничестве 25.09.2019, 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове
25.09.2019, 08:110 Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября 25.09.2019, 08:031 В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT 24.09.2019, 22:581 Минкульт предложил сделать в Царском Селе отдельные дни для туристов из Китая 24.09.2019, 22:530 ЦБ: Реформа ОСАГО может привести к снижению базового тарифа в ряде регионов
24.09.2019, 22:3212 Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах 24.09.2019, 22:110 В Псковской области пройдет открытый фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой 24.09.2019, 21:580 С сегодняшнего дня закрыт для движения участок улицы Энгельса в Великих Луках 24.09.2019, 21:450 Петербуржцы опубликовали видео с необычным музыкантом из Пскова
24.09.2019, 21:210 Ремни безопасности в автобусах при групповой перевозке детей станут обязательными с октября - ГИБДД РФ 24.09.2019, 21:100 В каких формах оказывается государственная поддержка социально ориентированных НКО в области? - ответ специалистов 24.09.2019, 20:390 Поднадзорный пскович самовольно уехал жить в Петербург 24.09.2019, 20:176 Олег Брячак о лжи псковских коммунистов, «дуэли» с Петром Алексеенко и эффективности избранных глав районов
24.09.2019, 20:020 Милонова возмутил новый слоган IKEA 24.09.2019, 19:450 В ИК-2 УФСИН России по Псковской области идет уборка урожая 24.09.2019, 19:320 В связи с проведением финального этапа Кубка России по ралли будет закрыт центр Пскова 24.09.2019, 19:250 Полиция продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре прошлого года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.