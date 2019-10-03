Только на четыре дня будет снижена цена свиной вырезки в фирменных магазинах «Деревня Соловьи»

Безработные жители Псковского района обокрали на 40 тыс. рублей строящийся дом в Торошинской волости

Музейщики из Опочки выразили готовность поучаствовать в проекте Пушкинского Заповедника

Военнослужащие замешаны в конфликте со стрельбой на охоте в Красногородском районе - источник

В Дедовичах активисты проекта «Единой России» «Чистая страна» высадили 50 лип

Администрация Пскова: Камеры с улицы Свердлова были демонтированы в рамках антивандальных мероприятий

Планировочные работы в парке Строителей в Пскове начнутся со следующей недели