Только на четыре дня будет снижена цена свиной вырезки в фирменных магазинах «Деревня Соловьи»

Во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» города Пскова 10 октября стартовало спецпредложение на охлажденную свиную вырезку.
До 13 октября включительно вы можете приобрести этот продукт по стоимости 330 рублей за килограмм.
Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9